Kendi aracının sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlara, devletten müjdeli haber geldi. Artan araç fiyatlarından etkilenmeden, ÖTV’siz araç sahibi olmak mümkün! İşte devletin ÖTV indirimi hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemde gündelik hayatını daha rahat bir şekilde sürdürebilmek isteyen engelli vatandaşlara, devletten olumlu yanıt geldi. Yapılan açıklamalara göre belirli şartları sağlayan tüm engelli vatandaşlara, ÖTV ödemeden araç sahibi olma fırsatı tanındı.

ÖTV İndirimi Nedir, Şartları Nelerdir?

“Özel Tüketim Vergisi” açılımına sahip olan ÖTV, Türkiye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların satın aldıkları pek çok üründen alınan bir vergi çeşididir. Üretimi esnasında çevreye zarar verdiği tespit edilen tüm ürünlerden, ÖTV alınmaktadır. Bu verginin alındığı sektör ürünlerinden biri de otomobillerdir.

Satın alınan aracın markası, modeli, yaşı ne olur ise olsun, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları satış esnasında devlet tarafından belirlenmiş olan ÖTV tutarını ödemek ile yükümlüdür. Ancak bu konu ile ilgili olarak bir ayrıntı bulunmaktadır. Devlet, engel durumuna sahip olan vatandaşlarının gündelik hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri ve kendileri kullanamasalar dahi hastane, bakım gibi seyahatlerini yakınları ile birlikte kendi araçlarında gerçekleştirebilmeleri amacı ile bu grupta yer alan vatandaşlardan ÖTV almamaktadır.

Devlet tarafından sağlanan ÖTV ayrıcalığından faydalanarak uygun fiyatlar karşılığında kendi aracının sahibi olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşın altında olmamak

Yüzde 40 ve üzeri oranlarda engelli olmak ve bu durumu ilgili sağlık raporu aracılığı ile ispat edebiliyor olmak

Sıfır araç satın alacak olmak

Engel oranı yüzde 40-89 aralığında olanlar için H sınıfı ehliyete sahip olmak

ÖTV İndirimi ile Hangi Araçlar Satın Alınabilir?

Devletin ÖTV indirimi kapsamında sunmuş olduğu ayrıcalık ile satın alınabilecek olan araçların özellikleri şu şekildedir:

Sıfır kilometre araçlar

Motor silindir hacmi, 1.6’nın altında olan araçlar

Eşya taşıma amacı ile satın alınacak olan araçlar için motor silindir hacminin 2.8’in altında olması

Fiat’tan ÖTV İndirimli Araçlar

Ülkemizde ve dünyada en çok satılan araç modellerinden biri olan Fiat Egea Sedan sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlar, 179 bin 600 TL karşılığında sıfır aracın sahibi olabilmektedirler. Aynı aracın hatchback versiyonun fiyatı ise 193 bin 300 TL olarak belirlenmiştir.