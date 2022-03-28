Türkiye araba sektöründeki en popüler markalardan biri olan Fiat Egea'nın hibrit motor seçeneği eklendi. Elektrikli Fiat Egea'da tartışmalara neden olacak fiyat listesi..

Türkiye araba sektöründeki en popüler markalardan biri olan Fiat Egea'nın hibrit motor seçeneği eklendi. Kısmen elektrikli Fiat Egea'da tartışmalara neden olacak fiyat listesi.. Günümüzde Türkiye'de en popüler arabalardan biri olan Egea ailesine hibrit motor seçeneği eklendi. Fiat tarafından yapılan açıklamadaya göre Egea modelinin neredeyse tüm modellerine hibrit motor seçeneğinin eklendiği belirtildi.

Türkiye’de sürekli artan araba fiyatlarıyla birlikte araba satın almak iyice zor hale geldi. Yeni modellerin de piyasaya sürülmesiyle birlikte araba fiyatlarının daha da arttığı belirlendi. Vatandaşlar bu durum karşısında tepki gösterdi. Tepkiler fiyatların sürekli artmaya devam etmesi halinde artmaya başlayacak.

Fiat Egea’da tek bir hibrit motor seçeği bulunurken tüm modellerde ortak şekilde kullanılmakta. Egea’nın hibrit motorlu versiyonlarında 1,5 litrelik turbo benzinli motor kullanılacak. Motorun özelliklerine gelecek olursak; motor 130 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilmekte. Motor 15 kW’lık 48 volt elektrikli güç ile desteklenmekte.

Elektrikli araçların tümüyle yaşantımıza girmesiyle birlikte tüm araba firmaları bu üretimlerini ilerleterek daha ileri teknoloji sunan araçları müşterilerle buluşturmakta. Firmanın yapmış olduğu açıklamalara göre hibrit motorlu Egea modellerinde 7 ileri DCT şanzıman kullanılarak sürüş konforu sağlanacak. Akıllı teknolojilerin bulunduğu arabada birçok sistem en gelişmiş şekillerde müşterilerin karşısına çıkacak. Türkiye pazarında satış yapılması beklenen Egea modelleri ve fiyat listesi şu şekilde olacak..

Fiat’ın Hibrit Motorlu Araçlarının Fiyatları Şu Şekilde..

Fiat Egea Sedan Hibrit:

Easy: 509.900 TL

509.900 TL Urban: 529.900 TL

529.900 TL Lounge: 559.900 TL

Fiat Egea Hatchback Hibrit:

Urban: 549.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon Hibrit:

Lounge: 589.900 TL

Fiat Egea Cross Hibrit: