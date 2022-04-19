Fenerbahçe, başarılı Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'i evinde ağırlıyor. Dünya çapında önemli bir maç olan Fenerbahçe- Shaktar Donetsk maçını izlemek isteyen taraftarlar ise internette arama yapıyorlar. Peki; Fenerbahçe Shaktar Donetsk maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Shaktar Donetsk maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Shaktar canlı maç nasıl izlenir?

Ligde ikincilik koltuğuna oturan Fenerbahçe, evinde Shaktar Donetsk'i ağırlıyor. Başarılı Ukrayna ekibi ile yapılacak maç için milyonlarca Fenerbahçe taraftarı heyecanlı. Taraftarlar maçın saat kaçta olduğunu ve neren izleneceğini araştırıyor. Peki; Fenerbahçe Shaktar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı tek taraflı savaştan sonra Ukrayna halkı çok büyük zararlarla karşı karşıya kaldı. Ukrayna'lı vatandaşların ve çocukların yardımı için Shaktar Donetsk dünya çapında bir tur düzenledi. Bu turda Ukrayna ekibi, dünyanın belirli noktasından takımlar ile dostluk maçı yapıyor ve bu maçlardan elde ettiği geliri halkının zararları için bağışlıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Dinamo Kiev'i ağırlayan Galatasaray'ın ardından gözler bugün Kadıköy'e, Fenerbahçe'ye çevrildi. Shaktar Donetsk Global Tour kapsamında düzenlenen karşılaşma için taraftarlar ve dünya çapından futbol severler heyecanlı. Peki; Fenerbahçe- Shaktar Donetsk maçı ne zaman? Fenerbahçe Shaktar Donetsk maçı saat kaçta?

Fenerbahçe- Shaktar Donetsk Maçı Saat Kaçta?

"Barış İçin Futbol" sloganıyla düzenlenen dostluk maçını milyonlarca taraftar heyecanla bekliyor. Ülker Stadı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek olan karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ise merak konusu. Futbol severler, bu özel maçı saat kaçta izleyebileceklerini araştırıyor.

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Maç için satışa çıkan biletlerin büyük ölçüde satıldığı, ancak bağış seçeneğinin bolca kullnıldığı sosyal medayada paylaşılarak gündeme geldi. Bağış bileti seçeneği ile maça giedemeyecek olan taraftarlar Ukrayna için toplanan yardım parasına katkıda bulunabildi.

Maçı canlı takip edemeyecek, stada gidemeyecek olan vatandaşlar ise maçın hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki; Fenerbahçe- Shaktar Donetsk maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe- Shaktar Donetsk Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe Shaktar Donetsk Maçı Nereden İzlenir?

Saat 17.00 itibariyle başlayacak olan karşılaşmayı tribünlerden takip edemeyecek vatandaşlar, maçın hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. Sosyal medyada gündeme gelen iddialar maçın dijital platform Exxen'de yayınlanacağı yönündeydi. Peki; Fenerbahçe Shaktar Donetsk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç Exxen'de mi?

Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler karşılaşmayı TV8'den canlı olarak takip edebilecekler. Maçın ilk 11'leri ise henüz açıklanmış değil.