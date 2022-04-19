Maç gelirlerinin Ukrayna'daki çocuklara yardım olarak yapılacağı dostluk maçının ne zaman yapılacağı herkes tarafından merak ediliyor. Yardımseverlik ve dostluğun oynayacağı maç ne zaman , hangi kanal üzerinden yayımlanacak?

Maç gelirlerinin Ukrayna'daki çocuklara yardım olarak yapılacağı dostluk maçının ne zaman yapılacağı herkes tarafından merak ediliyor. Yardımseverlik ve dostluğun oynayacağı maç ne zaman , hangi kanal üzerinden yayımlanacak? Rusya-Ukrayna mücadelesiyle birlikte Ukrayna tarafındaki zorluklar tüm Dünya tarafından gözlemleniyor. Bu durum karşısında çeşitli yardım kuruluşları devreye girsede savaşın devam etmesiyle her geçen gün daha fazla insan mağdur olmakta.

İnsanların savaş nedeniyle yaşadığı zorlu durum karşısında ülkeler ve firmalar yardım faaliyetlerini başlatmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe kulübü Ukrayna'daki insanlara yardım edebilmek için maç gelirlerinin tamamının aktarılacağı bir dostluk maçı duyurusu yapmıştı. Savaş süresince zarar görmüş çocuklara yönelik yapılacak yardım yapılan maçın gelirleriyle karşılanacak.

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Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Yayımlanacak?

Özel maç tv ekranlarında şifresiz bir şekilde izlenebilecek. Ukrayna'da savaş süresince zarar görmüş çocuklara yapılacak yardım, maç gelirleriyle yapılacak. İki takımında dost olarak mücadele edeceği karşılaşma bugün 17.00'de yapılacak. Süper Lig'de peşpeşe aldığı galibiyetlerle öne çıkan Fenerbahçe kulubü bugün yapacağı karşılaşmayla birlikte birçok çocuğun hayatına etki etmiş olacak.

Yapılacak karşılaşma 19 Nisan Salı günü 17.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe kulubünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Yarın 17.00'de Shakhtar Donetsk ile oynayacağımız ve gelirinin savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacağı dostluk maçı için @ulkerstadyumu'nda buluşalım.” ifadelerine yer verildi.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma şifresiz şekilde yayımlanacak. TV8 üzerinden canlı olarak izlenebilen karşılaşmayla elde edilen gelirler Ukrayna'daki savaş nedeniyle zarar görmüş çocuklar için kullanılacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Ukrayna takımı karşısında daha genç oyuncularına şans vermeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde kadrosuna katmış olduğu 15 yaşındaki İsak Vural'ın da karşılaşmada yer alması bekleniyor.