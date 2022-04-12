Fenerbahçe- Göztepe maçı heyecanla bekleniyor. Peki; maç biletleri satışa çıktı mı? Maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Göztepe maçı futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki; maç biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe-Göztepe Maçı Ne Zaman?

Süper Lig 33. hafta mücadeleri arasında Fenerbahçe- Göztepe maçı futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçı kazanarak ikincilik sırasını korumak isteyen Fenerbahçe ile Lige tutunmak isteyen İzmir takımı Göztepe'nin mücadele edeceği ve 16 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.30'da oynanacak olan bu karşılaşma yalnızca iki kulübün taraftarları tarafından değil Türk Futbol izleyicileri tarafından da heyecanla bekleniyor.

Karşılaşmada Hangi Oyuncular Olacak?

Fenerbahçe cephesinde hangi oyuncuların kadroda olacağı merak konusu. Kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra cezalı olan İrfan Can Kahveci maçta yer alamayacak. Bu isimlerin boşluğunu genç yetenek Arda Güler'in dolduracağı söylentiler arasında. Fenerbahçe- Göztepe karşılaşmasında genç oyuncu Arda Güler'in adını ilk 11'e yazdırması dikkat çekiyor.

Fenerbahçe- Göztepe Maç Biletleri Satışa Çıktı Mı?

16 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.30'da futbol severlerin izleyeceği maçın biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı da merak konusu oldu. Maçı, Ülker Stadı'nda canlı izlemek isteyen taraftarların biletlere 13 Nisan Çarşamba gününden itibaren ulaşabileceği duyuruldu. Maç biletleri ile ilgili akıllara takılan bir diğer soru ise, biletlerin kaç TL olacağıydı. Peki; maç biletleri kaç TL olacak?

Fenerbahçe- Göztepe Maç Biletleri Kaç TL Olacak?

Passolig üzerinden 13 Nisan günü satışa sunulacak olan biletlerin aracı diğer firmalar tarafından bilet fiyatları duyuruldu. Peki karşılaşmanın bilet fiyatları kaç TL olacak?

Kale Arkası Okul Açık: 75 TL

Kale Arkası Migros: 92 TL

Kale Arkası Okul Açık: 100 TL

Maraton Üst Kat: 118 TL

Maraton Üst Kat: 255 TL

Maraton Alt Kat: 545 TL

Maraton Alt Kat: 1.375 TL

Bilet fiyatları koltukların bulunduğu konuma göre değişiklik gösterirken, belirtilen fiyatların sızıntı bilgi olduğu ve resmi satıcı Passo Lig tarafından resmi bilet fiyatı açıklamasının yarın sabah saatlerinde yapılacağı biliniyor. Maçı Ülker Standı'nda izlemek isteyen taraftarlar yarın bilet alımı yapabilecek.