Fenerbahçe Galatasaray maçı bu akşam nefesleri kesecek. 10 Nisan 2022 Pazar akşamı saat 20:30'da başlayacak olan FB GS takımları kozlarını paylaşırken iki takım arasında ev sahibi Fenerbahçe kazanırsa ligde 2. sıraya yerleşecek. Nefesleri kesecek Fenerbahçe Galatasaray derbisinde konuk ekip Galatarasay'ın Lig'de iddiası bulunmuyor sadece 3 puanla moral arıyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11 maç kadrosu! FB GS maçı şifresiz nereden izlenir 2022...

10 Nisan 2022 Süper Lig 32. haftasında derbi heyecanı için geri sayım başladı. Fenerbahçe, bu akşam saat saat 20.30'da ezeli rakibini Ülker Stadı'nda ağırlıyor. Futbolseverler dev maç öncesi Fenerbahçe Galatasaray maçı muhtemel 11 maç kadrosu ve son dakika gelişmelerini merak ediyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle link

Son yıllarda aradığı çıkışı bir türlü yakalayamayan Fenerbahçe, son olarak 2016-17 sezonunda 2-0 kazandığı Galatasaray maçının ardından 4 sezondur galibiyet hasretini bu akşam dindirip Süper Lig'de ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor. Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonda adeta kabus yaşayan Galatasaray ise son 6 maçında aldığı 4 galibiyet ile biraz olsun rahat nefes aldı. İç sahada kaybettiği ezeli rakibini devirerek moral bulmanın peşinde.

Fenerbahçe Galatasaray Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Babel, Gomis.

FENERBAHÇE’DEN 19 PUAN

Fenerbahçe inişli çıkışlı bir grafik çizdiği bu sezon son 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan topladı ve ikincilik için oldukça iddialı duruma geldi.

GALATASARAY 1967 GÜNDÜR…

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 1967 gündür kaybetmiyor. Cimbom, sarı-laciverlilerin sahasındaki son iki maçını da kazandı.