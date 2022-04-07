10 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbide hangi oyuncular kadro dışı bırakılmış durumda? Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde cezalı, sakat ve kadro dışı oyuncular hangileri?

10 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbide hangi oyuncular kadro dışı bırakılmış durumda? Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde cezalı, sakat ve kadro dışı oyuncular hangileri?

Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da canlı yayında seyircilerle buluşacak. Herkesin beklediği dev derbide kazanan hangi takım olacak? Fenerbahçe şu anda Süper Lig'de 3. sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için bu maçın önemini biliyor. Galatasaray takımı ise şuan 13. sırada olmasına rağmen derbi için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Ülkemizdeki tüm futbolseverleri bir araya getirecek bu maç oldukça heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Dev derbide hangi takımın kazanacağı hakkında herkes yorum yapmaya başladı. Taraftarlar maç gününü heyecanla beklerken derbiyi canlı olarak izlemek isteyen kişiler biletlere yönelmiş durumda. Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde iki taraftanda kadro dışı ve sakat oyuncular bulunmakta.

Derbiye günler kala yaşanan heyecan gittikçe artmaya başladı. Takımların hangi kadroyla sahaya çıkacakları henüz belli olmazken yaşanan sakatlıklar ve kadro dışı olan futbolcular bulunmakta. Futbolcuların sakatlıkları ve kadro dışı kalmaları iki takım içinde oldukça önemli sorunlar yaratmakta. Dev mücadelenin sonucunda kazanacak takım taraftarlarını sevindirecek ve 3 puanı hanesine yazdıracak. Fenerbahçe-Galatasaray maçını canlı olarak izlemek isteyen kişiler Bein Sports aboneliği bulunması gerekmektedir. Bu abonelik sayesinde istediğiniz yerden maçı canlı olarak izleyebilirsiniz. Dev mücadele saat 20.30'da Bein Sports 1 kanalında canlı olarak sizlerle buluşacak. Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde yer alamayan birçok oyuncu olacak. Cezalı ve sakat oyuncular derbide oynayamayacak. Takımların sakat, kadro dışı ve cezalı futbolcularını ise şu şekilde sıraladık;

Fenerbahçe

KADRO DIŞI Mesut Özil

Ozan Tufan Kadro dışı

Kadro dışı

Galatasaray