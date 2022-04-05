10 Nisan 2022 tarihinde oynanacak dev derbi biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletlerinin fiyat listesi açıklandı.

10 Nisan 2022 tarihinde oynanacak dev derbi biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletlerinin fiyat listesi açıklandı. Türkiye'deki en önemli karşılaşmalardan biri olarak görülen derbiyi milyonlarca kişi stadyumdan ve canlı yayından seyredecek. Dev derbinin heyecanını stadyumda tatmak isteyen kişiler bilet fiyatlarını ve biletlerin ne zaman satışa çıkacağını merak etmiş durumda.

Debi öncesinde yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe kulübü yarın saat 13.00 itibariyle yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri için biletleri satışa çıkartacak. Taraftarlar için satışa çıkacak biletler ise 7 Nisan Perşembe itibariyle Taraftar Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell kullanıcıları tarafından alınabilecek. Dev karşılaşmayı yakından seyretmek ve maçın heyecanını tam olarak almak isteyen kişiler bilet bulmaya çalışmaktadır. Bilet fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte maça gitmek isteyen kişiler, kendilerini ayarlayarak bilet satış noktalarına yöneldi. Genel satışa sunulacak biletler ise 8 Nisan tarihinde taraftarlar ve izlemek isteyen herkes için çıkartılacak. Bilet almak isteyen kişiler bilet satışı başlatıldığı anda almaları gerekmektedir. Kısa süre içerisinde tükenecek biletler Fenerbahçeli taraftarlar tarafından satışa çıkarılması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre fiyat listesi şu şekilde..

Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü - 120 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok - 165 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok - 190 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok - 210 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok - 230 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok - 255 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok - 295 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok - 355 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok - 410 TL

Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok - 495 TL

Maraton Alt E Blok - 600 TL

Fenerium Alt E Blok - 660 TL