Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri öncelikle satış ne zaman?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri öncelikle satış ne zaman?

10 Nisan 2022 Pazar günü dev derbide Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde kötü bir dönem geçiren Galatasaray deplasmanda ezeli rakibinin evine gidiyor. Fenerbahçe ligde Avrupa'ya katılım bileti almak için mücadele verirken Galatasaray'da ise Avrupa kupaları hedefi halen sürüyor.

Ligde uzun süredir kötü sonuçlar alan Galatasaray'da bu karşılaşma ile birikte yükselişe geçerek bu sezonu Avrupa bileti alarak tamamlamak birinci hedef. Peki Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞ TARİHİ

Biletler; 6.04.2022 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet, 7.04.2022 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet, 8.04.2022 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

FENERBAHÇE GALATASARAY ÖNCELİKLE BİLET SATIŞI NE ZAMAN?

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32.hafta karşılaşmasında 10 Nisan 2022 Pazar günü karşılaşacak olan Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması için bilet gelişmeleri yaşanıyor. Bilet bulmakta zorlanan taraftarlar biletlerin satış tarihi araştırırken öncelikli bilet satışı için ise araştırmalar sürüyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçı için öncelikli bilet satışı 6 Nisan Çarşamba günü saat 13:00'da Fenerbahçe kongre ve temsilci üyeleri için satışa çıkacak.

7 Nisan Perşembe günü 13:00'da ise taraftar kart ve faturalı Fenercell aboneleri için öncelikli satış başlayacak.

Genel satış için ise 8 Nisan Cuma günü 13:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

KUZEY TRİBÜNÜ-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 120,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL

MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL

