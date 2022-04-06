Spor Toto Süper Lig 32.hafta karşılaşmasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet satışları! Fenerbahçe Galatasaray kaç bilet satıldı? Fenerbahçe Galatasaray tribün doluluk oranı

Spor Toto Süper Lig 32.hafta karşılaşmasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada ezeli rakipler kozlarını paylaşacak. Ligde kötü günler geçiren Galatasaray ile ikincilik yarışında olan Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği müsabakada kaç bilet satışı gerçekleştirildi?

Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması için öncelikli bilet satışı gerçekleştirilirken taraftarlar ise ne kadar bilet satıldığını merak etmektedir. Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında tribün doluluk oranı ne kadar olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

10 Nisan 2022 Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın öncelikli biletleri satışa çıkarken taraftarlar ise tribünlerin doluluk oranlarını merak etmektedir. Peki Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması için kaç bilet satıldı?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI KAÇ BİLET SATILDI?

Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması için biletler satışa çıkarken taraftarlardan yoğun talep geldi. Bu taleplerin ardından ise taraftarlar müsabakada kaç bin seyircinin olacağını merak ediyor. İşte net rakamlar..

Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında 50 bin futbol severin tribünleri dolduracağı bilgisine ulaşıldı. Dev derbide tribün doluluk oranı ise %100’e ulaşmıştır. Diğer taraftan biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarların bir çoğu hızlıca tükenen biletlere ulaşamadı. Toplamda 100 bin kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe - Galatasaray Tribün doluluk oranı

██████████████████ %100 (Öncelikli Bilet Satış 23.984 /23.984) TÜKENDİ

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.