İlerleyen günlerde oynanacak dev derbide karşılaşmayı hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakkında yeni detaylar açıklandı. İşte dev derbiyi yönetecek o isim..

İlerleyen günlerde oynanacak dev derbide karşılaşmayı hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakkında yeni detaylar açıklandı. İşte dev derbiyi yönetecek o isim..

Fenerbahçe-Galatasaray micadelesine az bir süre kala hakemin kim olacağı merak ediliyor. 10 Nisan 2022 Pazar akşamında bizlerle buluşacak olan dev derbinin kim tarafından yönetileceği tüm taraftarlar tarafından sorulmaya başlandı. Tüm futbolseverlerin takip edeceği karşılaşma Pazar günü saat 20.30'da Bein Sports üzerinden yayımlanacak. Milyonlarca kişinin aynı anda izleyeceği karşılaşma heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe ve Galatasaray takımı maç için antremanlara son hızda devam ederken yeni detaylar gelmeye başladı. Fenerbahçe'nin ligde 3. sırada yer almasıyla birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için mücadele verecek. 3 puanın oldukça değerli olduğu karşılaşmaya iiki tarafından da çok fazla ihtiyacı olmakta.

Dev Derbiyi Kim Yönetecek?

Dev derbi öncesinde hazırlıklar son hızda devam ederken maçı kimin yöneteceği bellii oldu. 10 Nisan Pazar akşamında oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Taraftarların ve izleyicilerin merak ettiği hakem detayı belli olunca izleyiciler rahat bir nefes aldı. Pazar günü oynanacak maç her zaman olduğu gibi çekişmeli ve hırslı şekilde oynanacak. Milyonların nefesleri tutacağı karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan olurken yardımcılığını ise Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Tüm Türkiye tarafından beklenen karşılaşmada heyecanı yakından takip etmek isteyen taraftarlar stadyuma giderek dev mücadeleyi yakından seyredecek. Biletlerin hızla tükendiği karşılaşmada futbolseverler yerlerini ayırtmış durumda. Dev derbi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları maç için gün sayıyor. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalı üzerinden izleyicilerle canlı olarak buluşacak. Tüm futbolseverlerin takip edeceği karşılaşma için muhtemel 11'lerin nasıl olacağı merak konusu olmuş durumda.