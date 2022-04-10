FB GS özet izle link: Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle bein sports fb gs golleri izle youtube 10 Nisan 2022. Süper Lig'in 32. haftasında yaşanan heyecanlı derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ı evinde 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri bein sport.

Süper Lig'in 32. haftasında yaşanan heyecanlı derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ı evinde 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Miha Zajc ve Serdar Dursun'dan geldi. Kanarya bu galibiyetiyle Konyaspor'u 59 puanla geçerek 2. sıraya yükseldi. Son 7 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe'yi Galatasaray da durduramadı. Sarı lacivertliler, 6 yıl aradan sonra Kadıköy'de Galatasaray'a karşı galip geldi.

Devlerin kapışması yine nefesleri kesti. Maça Fenerbahçe etkili başladı. Sarı lacivertliler 26. dakikada Miha Zajc'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin 58. dakikasında Mert Hakan ile Marcao arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 62. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Milli futbolcu gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe 68'de Serdar Dursun'un golüyle durumu 2-0 yaptı. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahasında 2-0 gibi net bir skorla kazanarak ligde 2. sıraya yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin gollerini 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun attı.

İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda takımını şu ilk 11 ile sahaya sürdü:

Altay Bayındır; Osayi-Samuel, Kim min-Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu; Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi; Serdar Dursun

Domenec Torrent'in Kadıköy'deki 11'i ise şu şekildeydi:

Fernando Muslera; Omar Elabdellaoui, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt; Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu; Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Bafetimbi Gomis

FENERBAHÇE ÖNDE BASKIYLA BAŞLADI

Karşılaşmaya Fenerbahçe, Galatasaray'a önde yoğun pres ile başladı. 26. dakikada sarı lacivertliler öne geçti. Osayi-Samuel'in sağdan yerden ortasına direkt vuruş yapan Miha Zajc, takımını 1-0 öne taşıyan golü attı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İki ekip de ikinci yarıya aynı kadroyla çıktı.

68. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Serdar Dursun'un arka direkte yaptığı kafa vuruşu ile sarı lacivertliler ikinci golünü attı.

86. dakikada Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Orta sahaların hızlı geçildiği ve çok fazla faullerin görüldüğü kalan dakikalarda iki ekip de elindeki fırsatları değerlendiremedi ve Fenerbahçe, Galatasaray'ı Ülker Stadı'nda 2-0 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda karşılaşmayı 43.842 taraftar takip etti.

İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla puanını 59'a çıkaran Fenerbahçe, haftayı 72 puanlı lider Trabzonspor'un ardında ikinci olarak tamamladı. Galatasaray ise 41 puan ile 14. sırada kaldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Ülker Stadı'nda iki maçlık mağlubiyet serisini bitirdi. Kadıköy'deki son 2 maçı Galatasaray 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanmıştı. Bu sezon NEF Stadı'nda oynanan ilk maçı ise Fenerbahçe geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kartal, takımın başına geçtikten sonra 12 lig maçında 8 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Domenec Torrent ise Galatasaray'ın başında çıktığı 12. lig maçında 6. kez mağlubiyet aldı. Galatasaray bu süreçte ayrıca 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'de Miha Zajc bu sezon ligde 8. Serdar Dursun ise 10. golünü attı.