Rusya- Ukrayna savaşı, FED faiz kararlarının piyasa üzerinde ki baskıları ve daha pek çok faktör çerçevesinde giderek hareketlenen ekonomi piyasaları, uzmanların piyasaya dair yorumlarını güncellemelerine sebep oldu. İşte İslam Memiş’in dolar kuruna dair güncellediği yorumlarına ilişkin ayrıntılar…

Geride bıraktığımız yılın aralık ayında 18 TL seviyesini gören dolar kuru, beraberinde diğer döviz kurlarının ve altın fiyatlarının da yükselmesine sebep olmuştu. 20 TL seviyesini gören euro kuru ve 1000 TL seviyesin gören gram altın piyasaların derin bir darbe almasına sebep olmuşken, 20 Aralık tarihinde alınan kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi kararı ve Merkez Bankası’nın piyasa müdahaleleri sayesinde hızlı bir şekilde gerileme yaşandı.

Ekonomi piyasalarında ocak ayında görülen sabitleşmiş değerler, FED yetkililerin şahin konuşmaları ve Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile tekrar tırmanmaya başladı. Dolar endeksinin artmasına rağmen dolar kurunun 15 TL seviyesinin altında olması ise kafaları kurcalamaya başladı. Bu noktada güncellediği yorumları ile öne çıkan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki aylara işaret ederek aralık ayı rekorunun kırılabileceğini iddia etti.

FED Başkanından Faiz Artırımı Konuşması!

Sene başından itibaren sıkı para politikaları ile gündeme gelen Amerika Merkez Bankası, faiz artırımı kararlarını uygulamaya başladı. Verilecek kararın 50 baz puan artışı olacağını düşünülürken ilk kez 75 baz puan artışı gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan FED başkanı, 50 baz puan artışının gündemlerinde olduğunu ancak 75 baz puan artışının da ihmal edilemeyecek bir konu başlığı olduğunu belirtti.

İslam Memiş’ten Güncel Yorumlar

Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketliliklerden itibaren vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen isimlerden biri olan Altın ve Para Piyasaları Uzman Memiş, FED yetkililerinin konuşmalarından sonra yorumlarını güncelledi.

Dolar kuru endeksinin 101’i aşmış olduğu şu günlerde doların 15 TL’nin altında olmasına dikkat çeken İslam Memiş, bu durumun kalıcılığının olmadığını ifade etti.

Temmuz Ayında Yeni Rekor Mu Geliyor?

Yaptığı yorumlarda piyasaların bilerek baskılandığına dikkat çeken İslam Memiş, mayıs ayı ile birlikte hareketliliğin hız kazanacağını ve temmuz ayına gelindiğinde 18 TL’lik rekor seviyesinin üstüne çıkılacağını iddia etti.

Gursesgazetesi yatırım tavsiyesi vermez. Habere konu olan ifadeler, ekonomi uzmanlarının yorumlarından ibarettir.