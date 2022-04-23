Arka arkaya kampanyalar geliştirmeye devam eden Yapı Kredi Bankası, bu kez de fatura takibinden sıkılan müşterileri için yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu kampanyanın detayları, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Yapı Kredi Bankası’nın otomatik fatura ödeme kampanyasına ilişkin ayrıntılar…

Yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde geçim derdine düşen vatandaşlar için birçok destek kampanyası geliştiren Yapı Kredi Bankası, mevcut kampanyalarına ek olarak bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu. Yapı Kredi Bankası’nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan yeni kampanyanın, yalnızca bireysel World kart kullanıcıları için geçerli olduğu bilgisi kaydedildi.

Yapı Kredi Bankası Otomatik Fatura Ödeme Talimatı Kampanyası 2022

Geliştirdiği kampanyalar ile ülkenin her kesiminden vatandaşına hitap etmeyi başaran Yapı Kredi Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir kampanya daha geliştirdiğini duyuran banka, söz konusu kampanyasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Yapı Kredi Bankası’nın bireysel kredi kartı müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu otomatik fatura ödeme talimatı kampanyasının üst sınırı 100 TL olarak belirlendi. Banka, verilen fatura ödeme talimatı sayısına göre ilgili bonus ödemesinin tutarlarında değişiklik olacağını ve bu kampanyandan ticari kart kullanıcısı müşterilerinin yararlanamayacağını bildirdi.

Yapı Kredi Bankası Otomatik Fatura Ödeme Talimatı Kampanyasının Detayları

Yapı Kredi Bankası’nın bireysel World kart kullanıcısı müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu otomatik fatura ödeme talimatı kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Banka, verilen fatura ödeme talimatı sayısına göre hesaplara aktaracağı hediye para ödemelerinin tutarlarını şu şekilde belirledi:

HGS ya da bir adet otomatik fatura ödeme talimatı: 10 TL

2 otomatik fatura ödeme talimatı: 25 TL

3 otomatik fatura ödeme talimatı: 45 TL

4 otomatik fatura ödeme talimatı: 70 TL

5 otomatik fatura ödeme talimatı: 100 TL

Yapı Kredi Bankası Otomatik Fatura Ödeme Talimatı Kampanyası Başvurusu

Yapı Kredi Bankası’nın bireysel World kart kullanıcıları için özel olarak geliştirmiş olduğu otomatik fatura ödeme talimatı kampanyasına, TALIMAT, T.C. kimlik no bilgilerini 4470’e gönderen tüm müşteriler katılım sağlayabilmektedir.