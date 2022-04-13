Döviz kurlarına ve Rusya- Ukrayna savaşına bağlı olarak giderek artan enerji fiyatları, vatandaşların faturalarına yansımaya başladı. Bu noktada devreye giren devlet, yeni dönemde hiçbir vatandaşının mağdur olmasına izin vermeyeceğini belirterek fatura ödemelerine destek olacağını bildirdi. İşte elektrik ve doğalgaz faturası desteğine ilişkin haberin devamı…

Bir süredir yükselişte olan döviz kurları, gündelik hayat içerisinde hizmet sunan pek çok sektörün hizmetlerine ve hizmet ürünlerine yüksek oranlı zamlar yansıtmasına sebep oldu. Yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşının çıkması ile birlikte hız kazanan artışlar, vatandaşların bütçelerini direkt olarak etkilemeye ve bunun sonucunda da geçim dertlerinin ortaya çıkmasına yol açtı.

Vatandaşların içlerinde bulundukları duruma göz yummak istemeyen devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile geliştirilmiş olan fatura yardımı hizmetlerini ilan etti. İlan edilen bilgilere göre ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarının ilgili kurum tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Elektrik Desteği Nedir?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan elektrik faturası yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere sunulan bir hizmettir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kişilerin ihtiyaç sahibi olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan elektrik faturası desteği hizmetinin tutarı, başvuruda bulunan ihtiyaç sahibinin hanesinde yaşayan kişi sayısına göre hesaplanmaktadır. Kurum, ilgili yardım tutarlarını şu şekilde belirlemiştir:

75 kW harcayan 1-2 kişilik ailelere: 103 TL

100 kW harcayan 3 kişilik ailelere: 137,33 TL

125 kW harcayan 4 kişilik ailelere: 171,67 TL

150 kW harcayan 5 ve üzeri kişilik ailelere: 206 TL

Doğalgaz Desteği Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu yıl itibari ile başvurulara açmış olduğu doğalgaz faturası desteği, ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaştırılmaktadır. 450- 1.150 TL aralığında yapılan fatura yardımı, kişinin yaşadığı bölgede gözlenen iklim koşullarına göre belirlenmektedir. Ayrıca evde tedavi gören kişilere ve kronik hastalara yüzde 5 oranında daha fazla yardım yapılmaktadır.

Devlet Fatura Desteğine Nasıl Başvuru Yapılır?

Devlet tarafından sunulan fatura desteklerine Sosyal Hizmet Müdürlükleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile başvuru yapılmaktadır.