Türk futbolunun bir numaralı teknik adamı Fatih Terim İngiliz gazetesi The Athletic'e özel röportaj verdi. Fatih Terim İngiltere The Athletic Gazetesi Tüm Açıklamaları

Türk futbolunun bir numaralı teknik adamı Fatih Terim İngiliz gazetesi The Athletic'e özel röportaj verdi. Galatasaray'da geçen döneminin ardından başkan Burak Elmas tarafından görevine son verilen başarılı teknik adam sonrasında gündeme dair herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Burak Elmas'ın ise ibra edilmemesi sonrasında ise başkanlık iddiaları için gündeme gelen Fatih Terim bir beyanatta bulunmaz iken İngiliz gazetesi The Athletic tarafından gelen röportaj isteğini geri çevirmedi.

Türk futbol markasının en önemli ismi olan Fatih Terim'in The Athletic'e verdiği röportajın tamamı ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

FATİH TERİM THE ATHLETİC RÖPORTAJI

Fatih Terim: "Bu senenin başında, Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Sonrasında alınan karar, aslında beklediğim bir şey değildi. Şu an mental anlamda rahatlamak için, biraz zamana ihtiyacım var."

Fatih Terim: "Alex Ferguson, futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri. Başardıkları nedeniyle hocalığı ve yönetim tarzından etkilendim. Türkiye’de Alex Ferguson gibi aynı takımı 27 yıl yönetmek imkansız.”

Fatih Terim: "Milli takımı yönetmek, en zor olanıydı. Bütün ülkeden siz sorumlu oluyorsunuz. Renklerimiz kırmızı ve beyaz, sarı ve kırmızı değil. Herkesin sizi sorgulayacağını hissedebilirsiniz."

Fatih Terim: "Bundan sonra ne yapacağıma daha karar vermedim. Yakında karar vereceğim ama şu an bilmiyorum."

Fatih Terim: "Arsenal hakkında konuşmadan önce Leeds hakkında konuşmam gerekir. Maçı kaybetmek benim için daha iyi olurdu, böylece taraftarlar hayatta kalırlardı. Hayatını kaybeden Leeds taraftarları hakkında her zaman düşünürüm. Umarım huzur içinde uyuyorlardır."

Fatih Terim: "Bir futbol adamı olarak sahip olabileceğim tüm başarıları, Allah bana bahşetti.""Galatasaray benim için tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş gibi. Galatasaray beni isteğinde hiçbir zaman hayır demedim."

Fatih Terim: "Galatasaray'a dönmeden önceki görüşmelerim hep kısa sürmüştür. 'Size ihtiyacımız var' dedikleri zaman kontrattaki rakamı kontrol bile etmeden sözleşmeyi imzaladım.”

Fatih Terim: "Benim için kazanılan kupalardan daha önemlisi, Türk futboluna önemli bir miras bırakmak istemem. Bu, benim için en gurur verici şey olur. İnsanların bana duyduğu sevgi, karşılıksız.""Bir kulübe aidiyet hissetmelisiniz. Ben Galatasaray'a aitim. Galatasaraylıyım ve bunu böyle gösteriyorum."