Efsane teknik adam Galatasaray’a geri mi dönecek? Sosyal medyada gündeme gelen bu iddia, futbol severler tarafından büyük bir coşkuyla karşılaştı. İşte haberin detayları…

Galatasaray’ın efsane hocası Fatih Terim’in Galatasaray’dan apar topar gönderilmesinin ardından işler Galatasaray için daha da kötüye gitmeye başlamıştı. Peki; efsane teknik adam Galatasaray’a geri mi dönecek? Sosyal medyada gündeme gelen bu iddia, futbol severler tarafından büyük bir coşkuyla karşılaştı. İşte haberin detayları…

Fatih Terim ve Galatasaray İlişkisi

1953 yılında Adana’da dünyaya gelen Fatih Terim, Ceyhanspor’da futbol hayatına başladı. Kariyerinin ikinci takımı olan Adana Demirspor’da sergilediği performans ile dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Bu yetenekleri sayesinde Galatasaray’a transfer olan başarılı isim, 1985 yılında jübile yapana kadar kariyerine Galatasaray’da devam etti. Galatasaray formasını 327 sefer terleten Terim, 4 sefer de takımının teknik adamlığını yaptı.

Fatih Terim yeniden Galatasaray’a mı Dönecek?

Ligde gençlere fırsat veren ve yeni taktikler deneyen hoca, UEFA Avrupa Ligi’nde namağlup ilerlese de ligde istediği sonuçları elde edememişti. Hoca için Galatasaray tarafında bardağı taşıran son nokta ise Giresunspor mağlubiyeti olmuştu. İkinci bir UEFA kupası bekleyen taraftan, Galatasaray taraftarları; hocanın Giresunspor mağlubiyeti sonrasında apar topar gönderilmesi ile şaşkına dönmüştü. Hocanın ardından göreve getirilen Dominic Torrent ise ne ligde ne de Avrupa kupalarında başarılı olamadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde, Nou Camp’tan Barcelona ile gölsüz beraberlikle dönen Galatasaray, evinde konuk ekibe 1-2 mağlup oldu. Ayrıca ligde de 38 puanla küme hattının hemen üstünde, 16. Sırada yer alan Galatasaray’da yönetim, taraftarın büyük tepkileriyle karşı karşıya kaldı.

Instagram ve Twitter’da yüksek takipçi sayısına sahip olan ve Galatasaray ile ilgili paylaşım yapan taraftar hesapları “Hoca Geri Dönecek!” mesajı veriyordu. Bu hesapların geçmişte yaptığı paylaşımlar genellikle doğru bilgiler içeriyordu ve tahminleri de gerçek oluyordu. Dominic Torrent’in başarısız teknik adamlığı olduğunu düşünen taraftarlar, Fatih Terim’in geri dönmesini istiyordu ve bu paylaşımlar taraftarlarda heyecana yol açtı. Bu paylaşımların ardından Fatih Terim ve Galatasaray’ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar, taraftarların yorumlarıyla doldu taştı.

İddialara ilişkin Galatasaray ya da Fatih Terim tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gerek Galatasaray taraftarları gerekse diğer takım taraftarı olan futbolseverler yapılacak açıklamaları heyecanla bekliyor.