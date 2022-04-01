Kişisel bakım, cilt ve saç ürünleri gibi birçok alanda ürünler yer alan Farmasi'de Nisan 2022 kataloğu yayınlandı. Her ay farklı kataloglar yayınlayan Farmasi'de markasında Nisan kataloğu ve biz bize eki gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Kişisel bakım, cilt ve saç ürünleri gibi birçok alanda ürünler yer alan Farmasi'de Nisan 2022 kataloğu yayınlandı. Her ay farklı kataloglar yayınlayan Farmasi'de markasında Nisan kataloğu ve biz bize eki gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Farmasi Nisan 2022 kataloğu her zaman olduğu gibi bu senede baharı müjdeleyen haberlerle geliyor. Farmasi 2022 yayınlanması ile birlikte avon partnerleri ve sponsorları yeni dönem kataloglarını heyecanla araştırıyor. Nisan ayı kataloğunda Farmasi'de neler var merak konusu oldu. İşte detaylar..

Farmasi nisan katalogları bu ay gursesgazetesi.com üzerinden siz değerli kullanıcılarımızın ilgisine sunuluyor.

FARMASİ NİSAN 2022 ONLİNE KATALOG

Farmasi Nisan katalogunda bahar ile gelen yeni ürünleri, birçok üründe ki indirim fırsatları "Biz Bize" eki ile birlikte içerikte yer alıyor.

FARMASİ MARKASI HAKKINDA

Farmasi, Dr. Cevdet Tuna tarafından 1950 yılında sağlık sektöründe ilaç ve ham madde üretimi amacıyla kurulmuş bir firmadır. Yani Farmasi 1950 yılında doğarak tüm insanlara kazanç kapısı olmuştur. Farmasi, 1985 yılında ise kozmetik alanına adım atmıştır. Sağlık sektöründeki tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde kısa zamanda kişisel bakım ürünleri ve parfüm sektöründe de başarılı bir çıkış yakalamıştır. 1995 yılında da bebek bakım ürünleri üretmeye başlamıştır. Dünya üzerinde 119 ülkeye ihracat yapan firma Farmasi markası adı altında dünyada 350 milyon kişiye ulaşmaktadır.