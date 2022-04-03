Geçtiğimiz ay vizyona giren ve adından sık sık söz ettiren Bergen filminde başrol oyuncusu olarak oynayan ve Bergen'e hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın kazancı ortaya çıktı. Ağızları açık bırakan kazanç sosyal medyada olay oldu. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminden kazandığı para...

Geçtiğimiz ay vizyona giren ve adından sık sık söz ettiren Bergen filminde başrol oyuncusu olarak oynayan ve Bergen'e hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın kazancı ortaya çıktı. Ağızları açık bırakan kazanç sosyal medyada olay oldu. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminden kazandığı para...

Acıların kadını Bergen geçtiğimiz ay hayat hikayesiyle çok konuşuldu. Şarkıları Top 1 listelerinde yer alan Bergen hayat hikayesiyle gündemin orta yerine oturdu. Bergen filminin başarılı başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın filmden aldığı para ise ağızları açık bıraktı. O başarı beraberinde yüklü miktar ücretleri de beraberinde getirdi.

Bergen Oyuncuları Kaç Para Kazanıyor?

Mart ayında vizyona giren ve büyük ses getiren Bergen izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not almış, hatta Recep İvedik 6 ve Müslüm filmlerinin gişe rekorlarını da geçerek rekor kırmıştı.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Farah Zeynep Abdullah'ın bulunduğu Bergen filminde sosyal medya karışmıştı. Adana ve Mersin'de gösterimi engellenen Bergen filmi sosyal medya kullanıcıları tarafından da oldukça çok konuşulmuştu. Bergen filminden gelen bir diğer iddia ise oyuncuların kazançları yönünde oldu. Özellikle de başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazançı görenlerin ağzını açık bıraktı.

Adana'da gösterime girmeyen Bergen çok konuşulmuş özellikle de geçtiğimiz Mart ayında Bergen'in hayatı ilgi odağı olmuştu. Başarılı bir sanatçı olan Bergen'in önce gözüne kezzap atılması daha sonrasında ise canice öldürülmesi gündemde uzun süre konulmuştu.

İzleyenlerin etkisini hala atlatamadığı Bergen şimdiye kadar ki tüm sinema yapımlarını geride bırakarak rekor kırdı. Hasılatı oldukça yüksek olan filmde başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah2ın kazandığı para ise görenleri şok etti.

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah Bergen'i oldukça profesyonel bir şekilde oynamış ve rolün hakkını vermişti. Bergen filminden 40 Milyon TL. kazandığı ortaya çıkan Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.