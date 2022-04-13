Harry Potter hayranlarına müjde! Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filmi ile Harry Potter serisinin öncesini anlatan film geliyor. Peki Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları ne zaman vizyona girecek?

Başarılı oyuncu kadrosu ile çok beklenen filmler arasına giren Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filmi fragmanı ile şimdiden izleyicilerin ilgisini çekti. Filmin konusu özellikle Harry Potter hayranlarını çok sevindirdi. Tekrarları sürekli izlenen Harry Potter serisine duyulan ilgi üzerine Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filmi de sevilen karakter Dumbledore'un hayatını anlatacak. Filmin yayın tarihi ise şimdiden merak konusu oldu. Peki Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filmi ne zaman yayınlacak?

Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları Fimi Konusu

Film Gellert Grindelwald'in hapisten kaçması ile başlar. Bunun üzerine bir amaç doğrultusunda büyücüleri bir araya toplar. Amacı; büyücüleri diğer varlıkların yani büyü yeteneği olmayanların üzerine çıkarmaktır. Bu durum büyü dünyasında büyük bir etki uyandırır. Onu durdurmak üzere planlar yapılırken, onu durdurabilecek tek kişinin eski yakın arkadaşı Albus Dumbledore olduğuna karar verilir. Ancak Dumbledore bunu tek başına yapamaz. Eski öğrencisi Newt Scamander'dan yardım alan Dumbledore tehlikeli bir serüvene başlar. Oldukça karışan büyü dünyasında kime güveneceğini bilemeyen ikili hem Gellert'i ve ekibini durdurmaya çalışır hem de tehlikelere karşı beraber savaşırlar.

Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları Filmi Oyuncuları

Mads Mikkelsen - Gellert Grindelwald

Eddie Redmayne - Newt Scamander

Jude Law - Albus Dumbledore

Katherine Waterston - Porpentina Goldstein

Ezra Miller - Credence Barebone

Dan Fogler - Jacob Kowalski

Callum Turner - Theseus Scamander

Richard Coyle - Abelforth Dumbledore

Jessica Williams - Eulalie Hicks

William Nadylam - Yusuf Kama

Filmin fragmanının yayınlanmasının ardından filme olan merak da son derece arttı. Dikkat çekici kadrosunun yanı sıra Harry Potter evrenine olan özlem izleyiciler tarafından bir bakıma giderilebileceği düşünüldü. Bunun üzerine filmin yayın tarihi en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filmi ne zaman yayınlanacak?

Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları Filmi Vizyon Tarihi

Fragmanının yayınlanmasının ardından filin çıkış tarihi için gün sayılmaya başlandı. Filmin konusu ve etkileyici oyuncu kadrosu, filmin izleyiciler tarafından merakla beklenilmesini sağladı. Filmin Türkiye'de 15 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacağı açıklandı.