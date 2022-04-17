Devlet katılım bankalarından biri olan Vakıf Katılım Bankası, icralık daire satışına kısa bir süre önce başladı. Konut, villa, bina, rezidans gibi birçok türde konut satışı yapan bankanın ilanları büyük ilgi görüyor.

Devlet katılım bankalarından biri olan Vakıf Katılım Bankası, icralık daire satışına kısa bir süre önce başladı. Konut, villa, bina, rezidans gibi birçok türde konut satışı yapan bankanın ilanları büyük ilgi görürken fiyatlar da oldukça cazip seviyelerde. İlk kez ev sahibi olacak olanlarla beraber evini değiştirmek veya yatırım amacıyla ev almak isteyenler de Vakıf Katılım Bankası’nın ilanlarına rağbet gösteriyor.

Türkiye’nin hemen her yerinde satış ilanı bulunan Vakıf Katılım, satışını tamamladığı evlere ait ilanları web sitesinden kaldırırken satışa hazır olan evler de sürekli olarak siteye ekleniyor. Sizlerle paylaşacağımız web sitesini düzenli aralıklarla ziyaret ederek hayalinizdeki eve kavuşmanız hiç de zor değil. Tek yapmanız gereken teklif yapmak istediğiniz ilanda yer alan ‘’Teklif Ver’’ butonuna basmak ve sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak sisteme girmek. Kişisel bilgilerin yanı sıra teklif tutarını da ilgili formda mutlaka belirtmeniz gerekmekte. Teklif değerlendirme sonucu tarafınızla paylaşılacağı için güncel iletişim bilgilerinizi kullanmaya özen gösteriniz.

İcralık Daire ve Dükkan Satışında Görülmemiş Fiyatlar

Vakıf Katılım gayrimenkul satış sitesinde konutlarla beraber dükkan ve arsaların ilanı da bulunmakta. Dolayısı ile uygun fiyatla dükkan veya arsa almak isteyenler de bu ilanlara göz atabilmekte. Teklif sunmadan önce beğendiğiniz konut veya dükkan ilanına bir defa tıklayarak detayların daha kapsamlı bir şekilde sunulduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Burada icralık taşınmazla alakalı ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiyi bulabileceksiniz. Ayrıca ‘’Bilgi Al’’ butonuna tıklayarak ekstra bilgi talebinde de bulunabilirsiniz.

İcralık konut ve dükkan satışının yanı sıra satın alınacak taşınmazlar için kredi hizmeti de sunan Vakıf Katılım, normal kredi oranlarına göre daha uygun oranlarla bu taşınmazları edinmenize önayak oluyor. Kredi başvurusunda bulunmak için en yakın Vakıf Katılım şubesine uğrayabilirsiniz.

Kredi değerlendirmesi kredi notuna ve gelir düzeyine göre yapılırken kredi borcu sona erene kadar taşınmaz üzerinde Vakıf Katılım ipoteği olacaktır. Kredi borcu sona erdikten sonra ipotek fekki gerçekleştirilecek ve taşınmazın tüm hakları size geçecektir.