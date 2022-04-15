ING Bank'tan vatandaşlara müjdeli haber verildi. ING Bank, faizsiz 5 bin TL kredi desteği resmen duyuruldu. Peki; kredi paketinden kimler yararlanabilir, faizsiz 5 bin TL kredi paketine nasıl başvurulur?

2022 yılı Nisan ayı vatandaşlar için müjdelerle dolu bir ay olarak devam ediyor. Pek çok devlet bankası ve özel bankalar tarafından duyurulan krediler, bayram öncesi vatandaşları rahatlatıyor. Bankaların 2022 Nisan ayında vatandaşlar için hazırladığı kredilerine bir yenisi de ING Bank'tan geldi. ING Bank vatandaşlar için Nisan ayında hazırladığı taksitsiz 5.000 TL tüketici kredisini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ING Bank tarafından duyurulan sıfır faizli kredi vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar sosyal medyada ve internette krediden nasıl faydalanabileceğini araştırıyor. Sıfır faiz oranına sahip ve kolay başvuru imkanı sunan kredi tüketici kredisi adı altında duyuruldu. Peki; kredi şartları neler? ING Bank 5 bin TL'ye kadar sıfır faizli tüketici kredisinden kimler faydalanabiliyor.

2022 ING Bank Faizsiz 5.000 TL Kredi Paketinden Kimler Faydalanabilir?

ING Bank'ın müşterilerine sunduğu faizsiz kredi paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlarda bazı şartlar gözetiliyor. Banka, kredi vereceği vatandaşlarda aradığı özellikleri de oldukça düşük tutuyor. Kredi paketinden faydalanmak isteyen vatandaşların sahip olması gereken özellikler ise şu şekilde;

Temiz bir sicile sahip olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Bankalarla iyi bir geçmişe sahip olmak

Kredi notunun riskli gruplar arasında yer alacak seviyede olmaması

Daha önce çekilmiş olan kredi borçlarını düzenli bir şekilde ödemiş olmak

Kredi kartlarını aktif bir şekilde kullanmak ve borçlarını düzenli olarak ödemiş olmak

Bu şartlara sahip olan vatandaşlar ING Bank'ın 5.000 TL'ye kadar varan sıfır faizli kredisine başvuru yapabiliyor.

Ayrıca başvuru yapan vatandaşların Turuncu Exstra programında kendilerine teslim edilen kart ile aylık en az 1.250 TL tutarında harcama yapmaları gerekiyor. Peki; kimler ING Bank'ın kredi kampanyasından faydalanabiliyor?

2022 ING Bank 5000 TL Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için ING tarafından kolaylıklar sunuluyor. ING mobil bankacılık ve internet bankacılığından yapılan krediye vatandaşlar ING şubelerinden de başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvurular oldukça kısa süre içerisinde sonuçlanıyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlar 5.000 TL'ye kadar olan kredilerini kullanmaya hemen başlayabiliyor. Tüketici kredisinin sıfır faizli olması ise ING Bank müşterilerinin dikkatini çekti.