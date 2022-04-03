Geçtiğimiz günlerde yapılan haberlere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Koca sağlık çalışanları ve vakalar hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan haberlere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Koca sağlık çalışanları ve vakalar hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Sağlık Çalışanlarına Şiddet Hakkında Yeni Açıklamalar

Edinilen bilgilere göre Fahrettin Koca, sağlık çalışanları, Türkiye’deki vaka durumu ve Turkovac hakkında bazı açıklamalar yaptı. Koca’nın yaptığı ilk açıklamalardan bir tanesi sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hakkında yapıldı. Açıklamasında Adalet ve Sağlık Bakanlıklarının ortak yaptığı çalışmayla birlikte yeni kanun teklifi hazırlandı. Bu kanına göre sağlık hizmetlerine karşı yapılacak şiddetlerde cezanın artması sağlanacak. Bakan Koca; “Teklifin temelini oluşturan bu hükümler tarihi bir sonuç doğuruyor. Kasıt olmadığı sürece hekimden tazminat yükü kalkacak. Vatandaşın mağduriyeti varsa bunu devlet karşılayacak.” İfadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların her geçen gün azaldığını ve ölüm sayılarının da düşüşe geçtiğini belirterek bazı açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca; “Dişimizi sıkıp birkaç ay daha kapalı alanlarda maskesiz dolaşmamalı, kapalı ve riskli alanlarda maske takmaya devam etmeliyiz.” İfadelerini kullandı. Koca’ya göre vaka sayıları önümüzdeki günlerde daha fazla düşüş gösterecek.

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Türk aşısı olan Turkovac hakkında da söylemlerde bulunan Koca, ilk veriler ve gözlemlere bakılarak, yerli ve milli aşımızın beklenenden daha fazla verimlilik gösterdiğini belirtti. Ayrıca aşının geliştirilmesi için çalışmalar başlatılarak virüsün yeni mutasyonlarına karşı daha güçlü hale gelmesi sağlanacak. Fahrettin Koca yerli ve milli aşıya oldukça güvendiğini göstermekte. Bakan Koca’ya göre vaka sayılarında ciddi bir düşüş gözlemlenmekte. Önümüzdeki yaz mevsiminin geçtiğimiz sene yaşanan yaz mevsimine göre daha rahat şekilde geçeceğini belirten Bakan Koca beklentinin yaşanmasının en önemli faktörünün aşılama olduğunu belirtiyor. Fahrettin Koca'ya göre önümüzdeki dönem için yakın zamanda vakalarda daha da azalma yaşanacak.