Hükumetin uzun zamandır üzerinde çalıştığı EYT' de son durum ne? Sonunda sonuca bağlanıyor. Emeklilik için yaş şartı kaça indirildi? İşte tüm detaylar...

Hükumetin uzun zamandır üzerinde çalıştığı EYT' de son durum ne? Sonunda sonuca bağlanıyor. Emeklilik için yaş şartı kaça indirildi? İşte tüm detaylar... Son dakika olarak açıklanan haberlere göre EYT' de durum belli olmaya başladı. EYT için şartlar nasıl düzenlendi?

Son yapılan açıklamaya göre 6 milyon kişiyi ilgilendiren haber sonunda müjdeyle geldi.

Maaş hesapları için emeklilik yaşı 49 olarak tamamlanmakta. Bunu yapabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmekte. EYT’ ye gelen son dakika haberi ile birlikte milyonlarca kişi sevinmeye başladı. Hükümetin üzerinde uzun süredir durduğu yasa, sonunda vatandaşları mutlu edecek.

Emekli olabilmek için çalışma günlerini dolduran fakat yaşlarını doldurmayı bekleyen vatandaşlar bu yasa ile birlikte rahata kavuşacak. Hükümet, konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken. Vatandaşlar emekli olabilmek için gerekli şartların neler olduğunu öğrenmek istiyor. 49 yaşına takılan vatandaşlar, yeni fırsat ile birlikte emekli olabilecek. Son günlerde farklı formüller kullanarak emeklilere güzel haberler vermeye çalışan yetkililer sürekli olarak çalışmakta.

Yeni uygulamayla birlikte maaş hesapları devreye sokulacak. EYT’lilere maaş hesabı için emeklilik için ise 49 yaşını tamamlama şartı geldi. EYT düzenlemesinde 1999 yılı öncesinde sigortalı olan bireyler göz önünde tutulmakta. Çalışanların işe giriş tarihlerine göre değerlendirme yapılacağı açıklandı. 1999 yılında çalışmaya başlayan kişiler ile 2000 ve 2008 yılı arasında işe girenler için maaş bağlama oranları değişiklik göstermekte. Bu durum 2008 yılı sonrasında işe girenler içinde etkileyici etmen olacak. 2000 öncesi dönemde işe başlayan kişiler için prim ödeme tutarları büyük ölçüde belirleyici oluyor. 2000 sonrası dönemde işe giren kişiler için ödenecek tutar öncesinde işe girenlere göre düşük tutuluyor. EYT çalışmaları hızlı şekilde devam ederken ilk adımların 2022 yılının ikinci çeyreğinde atılacağı şekilde.