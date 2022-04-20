Türkiye'nin bir numaralı medya patronları arasında yer alan Acun Ilıcalı, kanalı Tv8'e ve dijital platformu Exxen'e personel alımı yapıyor. Exxen ve Tv8 İş İlanları 2022 - Acun Medya Yeni Çalışma Arkadaşları Arıyor!

Türkiye'nin bir numaralı medya patronları arasında yer alan Acun Ilıcalı, kanalı Tv8'e ve dijital platformu Exxen'e personel alımı yapıyor. Türkiye'de kısa süre içerisinde elde ettiği başarılar ile birlikte kanal satın alan Acun Ilıcalı, Tv8'i insanların sürekli takip ettiği ve gezindiği kanallar arasına sokmayı başardı. Kısa süre içerisinde Tv8 kanalı birçok kanala meydan okurken sonrasında ise geçtiğimiz senelerde dijital platform projesi olan Exxen'i de açıkladı.

Acun Ilıcalı hayallerini bir bir gerçekleştirirken kendi bünyesinde çalışacak profesyonel ekip arkadaşları arıyor. Ilıcalı'nın son yıllarda ki zirveye tırmanışı kolay bir şekilde gerçekleşmezken bu alanda profesyonel bireyler ile çalışmak istemekte. İş ilanları internette yayılırken Acun Medya'da çalışmak isteyen vatandaşlar ise iş ilanlarını incelemek istemekte.

Acun Medya İş İlanları Nisan - Mayıs 2022

Kostüm Stajyeri

Acun Medya çatısı altında bizimle birlikte çalışacak arayışımız bulunmaktadır;

Ütü yapmayı ve dikiş dikmeyi bilen,

Tercihen oracle bilgisi olan (fatura girişi yapabilecek),

Üniversitelerin moda tasarım ve ilgili bölümlerinden mezun veya öğrenci

Esnek çalışma saatlerine uyumlu,

İletişim becerileri güçlü, farklı bölümler ile uyum içinde çalışabilecek.

Yayın İzleme Uzman Yardımcısı

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

MS Office programlarına hakim,

Tercihen Edius montaj programına hakim,

Tercihen Medya sektöründe staj yapmış, deneyimi olan,

Tercihen iyi seviyede İngilizce bilen,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Yazım kuralları konusunda bilgi sahibi,

Dikkatli, kolay adapte olabilen, özverili çalışan Yayın İzleme Uzman Yardımcısı takım arkadaşı arıyoruz.

İş Tanımı:

Acun Medya bünyesinde görevlendirilmek üzere, Yayın İzleme Uzmanı takım arkadaşı arıyoruz.

Exxen’de yayınlanacak içeriklerin izlenmesi.

İçeriklerin, teknik olarak, RTÜK kurallarına uygunluğunun kontrolünün yapılması,

Yayın politikamıza uygunluğunun kontrolünün yapılması,

Alt yazıdan gelen içeriklerin kontrolünün yapılması,

Edius Montaj programı ile basit hataların düzeltilmesi.

Elektronik Teknisyeni

Acun Medya İdari Hizmetler departmanında görevlendirmek üzere; “Elektronik Teknisyeni” arayışımız bulunmaktadır.

Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu Elektronik bölümlerinden mezun,

Elektronik alanında minimum 3 yıl deneyimli,

Erkek adaylar için; askerlik hizmetini tamamlamış,

Seyahat engeli olmayan,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Takım çalışmasına uygun.

Görev Tanımı

Acun Medya gps sisteminin araçlara kurulması ve kaldırılması,

Gps sisteminin yönetilmesi,

Gps sisteminin geliştirilmesinde cihaz üzerinde elektronik geliştirmelerin yapılması,

Arızalı gps cihazlarının sistemden takibi ve yerinde onarımının yapılması,

Gerekli yazılım geliştirmelerine destek olunması,

Sistem üzerinden tüm yapının sürekliliğinin sağlanabilmesi için yapıyı denetlemek ve yapıya ilave edilecek tüm değişikliklerin sistem üzerinden yapılması,

Gün sonunda ilgili departmanlara gidecek ilgili raporlamaların yapısının oluşturulması.

Ahşap Ustası

Verilen iş üzerinde gerekli incelemeyi yapmak,

Elde edilen ürünün montaj işlemini yapmak,

Proje doğrultusunda ahşapa son şeklini vermek,

Parkurlarda ihtiyaç duyulan ahşap ve marangozluk işlerini projeye uygun şekilde yapmak,

Yapılan ürünün son kontrollerini yaparak müşteriye teslim etmek.

süreçlerinden sorumlu olacak ekip arkadaşları aramaktayız.

Kıdemli İdari İşler Uzmanı

Tüm ulaşım, yemek, temizlik, güvenlik, sağlık hizmetleri, tesis bakım ve alt yapı hizmetlerinin eksiksiz ve zamanında yapılması ve iç müşteriden gelen servis hizmet taleplerinin yerine getirilmesi, ilgili organizasyonunun takibinden ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak Kıdemli İdari İşler Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

İdari Hizmetler alanında min. 3 yıl deneyimli,

MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,

Raporlama yönü kuvvetli,

Takım çalışmasına uygun.

Hırvatça ve Sırpça Tercüman

Acun Medya projelerinde görevlendirilmek üzere ;

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Tercümanlık tecrübesi olan,

Hırvatça ve Sırpça dillerini, anadil seviyesinde yazılı ve sözlü olarak kullanabilen,

İyi seviyede İngilizce ve Türkçe bilen,

Seyahat engeli bulunmayan,

Hırvatça ve Sırpça Tercüman aramaktayız.

***Hırvatça ve Sırpça dil bilgisi olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Depo Personeli

Depo ve stok takibi konusunda deneyimli

Ms Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen

Program üzerinden depo giriş çıkışlarını yapabilecek

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

Dikkatli, titiz, çözüm üretebilen, planlama, analiz ve raporlama konularında yetkinliği olan

Takım çalışmasına yatkın

Seyahat engeli olmayan

Depo giriş ve çıkış, sevkiyat, stok takibi ve sayım gibi işlemlerden sorumlu olacak,yurtdışı projelerimizde değerlendirmek üzere çalışma arkadaşı aramaktayız.