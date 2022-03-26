Türkiye'nin en büyük medya patronları arasında yer alan Acun Ilıcalı sürekli yükselişte olan kariyer basamaklarında hızlı adımlarla ilerleme kaydediyor. İşte Exxen Üye Sayısı Açıklandı! Projelerin Adamı Acun Ilıcalı'nın Kaybettiği Masa Yok! İşte Sayılarla Exxen!

Türkiye'nin en büyük medya patronları arasında yer alan Acun Ilıcalı sürekli yükselişte olan kariyer basamaklarında hızlı adımlarla ilerleme kaydediyor. İşte Exxen Üye Sayısı Açıklandı! Projelerin Adamı Acun Ilıcalı'nın Kaybettiği Masa Yok! İşte Sayılarla Exxen! Detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Acun Ilıcalı, muhabirlikten yükseldiği medya patronluğunda hızlı adımlarla kariyer basamaklarını tırmalanmaya devam ediyor. Türkiye'de aktif olarak hizmet veren Blu Tv, Netflix, Puhu Tv gibi platformların ardından Exxen adında dijital platform oluşturan Acun Ilıcalı, Exxen'in aktif kullanıcı sayısını açıkladı. Açılmasının ardından kısa bir süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan Exxen platformunun aktif kullanıcı sayısı ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

PROJENİN 1.YILI DOLDURULURKEN 1 MİLYON KULLANICI SAYISINI GEÇMİŞTİ!

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda Exxen platformunun 1.yılını doldururken 1 milyon kullanıcı sayısını geçtiklerini açıklamışlardı. Sözlerine devam eden Ilıcalı ise kullanıcı sayısının 1,5 milyona ulaştığını da takipçileri ile paylaşmıştı.

Son gelen haberlere göre ise Exxen kullanıcı sayısında ciddi artışlar yaşanıyor. Sosyal medyada "Kaybettiği masa yok" paylaşımları yapılan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen Mart 2022 tarihi ile 2 milyon aboneye ulaştı.

2 milyon aboneye sahip olan Exxen platformu her geçen gün yeni yapımlarla platform kalitesini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Exxen platformunda ise en fazla izlenen içerik Konuşanlar olurken ikinci sırada ise Gibi geliyor.

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AVRUPA LİGİ PAKETİ İLE KULLANICI SAYISINI KATLADI

Exxen platformunu duyurmasının ardından kısa bir süre içerisinde Türkiye pazarında 1,5 milyon kullanıcıya ulaştıklarını açıklayan Ilıcalı, tam 6 ay sonrasında ise aktif olarak 2 milyon kullanıcıya dijital hizmet veriyor.

Yaz aylarında Avrupa Ligi yayın haklarını satın alan Exxen platformu bu paketler ile birlikte kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşadı. Gelen bu haberler doğrultusunda ise Acun Ilıcalı sosyal medyada gündem oldu. Daha önce yaptığı hiçbir projenin karşılıksız kalmaması ve iyi bir şekilde ilerlemesi gazetelere manşet oldu.

Exxen platformunun 2023 yılına kadar 4 milyon aktif kullanıcıya ulaşması bekleniyor.