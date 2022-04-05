Başarılı dizi, film ve program platformu Exxen'den eni bir program müjdesi geldi. Kısmetse Olur programıyla izleyicilere yeni bir müjde veren Exxen, program detaylarını da izleyiciler ile paylaştı. Kısmetse Olur ne zaman başlayacak? Kısmetse Olur yayın tarihi? Kısmetse Olur yarışmacıları kimler? İşte detaylar...

Bir zamanların en sevilen programı Kısmetse Olur geri dönüyor. Kanal D ekranlarına damga vuran Kısmetse Olur yeniden yayınlanacak. Büyük bir izleyici kitlesi bulunan ve oldukça büyük bir sosyal medya kitlesi tarafından takip edilen Kısmetse Olur Exxen'de izleyiciler ile buluşacak.

Yayın detayları belirlenen Kısmetse Olur uzun yıllardan bu yana bekleniyordu. Tıpkı Sihirli Annem ve Leyla ile Mecnun gibi yeniden çekilmeye başlayacak olan Kısmetse Olur programında olacak yarışmacıların henüz belirlenmediği söylense de kısa süre sonra çekimlerine başlanacak.

Kısmetse Olur Ne Zaman Başlayacak?

Çok yakında Exxen üyeleriyle buluşacak olan Kısmetse Olur sosyal medyada rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Uzun yıllardan bu yana büyük bir özlem ve hasretle yeniden çekilmesi beklenen Kısmetse Olur'dan izleyicilerini sevindiren haber geldi.

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021 yılında kurmuş olduğu platform Exxen'de yayınlanacak olan Kısmetse Olur gümbür gümbür geri dönüyor. Şimdiden çok konuşulmaya başlayan prograda eski yarışmacıların yer alıp almayacağı ise hala tartışılan konular arasında yer alıyor.

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Kısmetse Olur prorgramı Exxen üyeleriyle kısa süre sonra kavuşmayı bekliyor. Yapılan anlaşmalar sonrası kısa bir sürenin ardından çekimlerine başlanacak olan Kısmetse Olur eski formatıyla yeniden izleyicileriyle buluşacak. Exxen üyeliği satın alan herkesin kolaylıkla erişebileceği ve izleyebileceği Kısmetse Olur önümüzdeki günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alacak.