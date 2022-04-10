Evlilik kredisi sağlayan bankalar, başvurular ve şartların yer aldığı bir yazı hazırladık. Eğer siz de evlilik kredisi veren bankaları ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyorsanız yazımızı inceleyebilir ve güvenilir cevaplara ulaşabilirsiniz.

Evlilik kredisi sağlayan bankalar şu şekilde verilmiştir:

ING Bank,

Türkiye Ekonomi Bankası,

Cepteteb,

QNB Finansbank,

Denizbank,

Akbank,

Türkiye İş Bankası,

Alternatif Bank,

Garanti BBVA Bankası,

Yapı Kredi Bankası da evlilik kredisi veren bankalar arasında yer almaktadır.

Evlilik Kredisi için Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

Evlilik kredisi alabilmek için gerekli olan şartlar bankadan bankaya değişiklik gösterse de belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar ise şu şekilde verilmiştir:

Kişinin kredi notunun yeterli seviyede olması,

Hukuki bir borç takibinin olmaması,

Gelir belgesinin olması,

Teminat ya da kefilin olması da aranan şartlar arasında yer alır.

Evlilik Kredisi Özellikleri Nelerdir?

Evlilik kredilerinin öne çıkan yanları aşağıdaki gibi verilmiştir:

En fazla 36 aya kadar vade ile kullanılabilir olması,

Kredi tutarının, kişinin gelirine ve banka tarafından belirlenen kampanya şartlarına bağlı olması,

İhtiyaç kredilerinden alınan KKDF ve BSMV vergilerini içermesi,

Eşlerin ayrı ayrı ya da birbirlerine kefil olarak evlenirken bu krediyi alabilmeleri,

Kefilin istenip istenmeyeceği, başvuru yapan kişinin gelir durumuna ve geçmiş kredi performanslarına bağlı olması,

Çoğu bankada taksit erteleme imkanlarının bulunması da evlilik kredisinin özellikleri arasında yer almaktadır.

Evlilik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

Evlilik kredisi için başvuru işlemleri, başvurmak istediğiniz bankanın internet sitesi ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurularak evlilik kredisi veren bankalara başvuru yapabilirsiniz.

Evlilik Kredisi için Çiftler Beraber başvurabilir Mi?

Evlilik kredisine çiftlerin birlikte başvurmaları kabul edilmektedir. Ancak bankalarda gelirin ortak şekilde kabul edilmesi için aile bağının resmi şekilde kurulması gerekmektedir. Bundan dolayı da evlenmek isteyen kişilerin birinin gelir nedeni ile istenen evlilik kredisi kabul edilmiyorsa diğer kişinin de banka tarafından olumsuz bir cevap alması beklenmektedir ama çiftler, ayrı ayrı evlilik kredisine başvurabilir ya da birbirlerine kefil olabilirler.

Evlilik Kredisi Miktarı En Fazla Ne Kadar Olur?

Evlilik kredisi kapsamında alınabilecek en yüksek tutar, genel olarak evlilik kredisi veren bankalar arasında değişiklik göstermektedir. Müşterinin alabileceği kredi üst limiti, tüketicinin gelirine bağlı olacak şekilde beraber ödenen mevcut krediler ve kredi notu da alınabilecek tutarı olumlu veya olumsuz şekilde etkilemektedir