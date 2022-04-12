Geliştirdiği ihtiyaç kredisi hizmetleri ile dikkat çeken özel bankalardan biri olan Aktifbank, yeni dönemde artan beyaz eşya, mobilya ve diğer ev ürünlerine karşın N Kolay Taksit hizmetini başlattığını duyurdu. İşte Aktifbank N Kolay Taksit hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları…

Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen ani yükselişler, yeni ev kurma aşamasında olan ya da mevcut evini yenilemek isteyen vatandaşların bütçelerini direkt olarak etkiledi. Beyaz eşya, mobilya ve diğer ev ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışverişe çıkan vatandaşlar, ürünlerin fahiş fiyatları karşısında şaşkına uğradılar.

Evlilik hazırlığında olan, kendi evini düzmek isteyen ya da mevcut evinin eşyalarını yenilemek isteyen vatandaşların etiket fiyatları karşısında yaşadıkları şaşkınlığı zihinlerinden silmek isteyen Aktifbank, yeni dönemin alışveriş kampanyasını açıkladı. Banka, ilgili hizmetinin tüm ayrıntılarını resmi internet sitesinde de paylaştı.

Aktifbank Alışveriş Kredisi 2022

Nakde sıkışan vatandaşlara sunmuş olduğu kredi hizmetleri sayesinde bankacılık sektöründe dikkat çekmeyi başarmış olan bankalardan biri olan Aktifbank, ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın vatandaşların yanında yer aldığını ilan etti. Banka bu ilanını, geliştirmiş olduğu alışveriş kampanyası ile desteklediğini gösterdi.

Aktifbank’ın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan alışveriş kampanyasına göre N Kolay Taksit hizmeti ile anlaşması bulunan bayilerden yapılan alışverişlere, anında nakit hizmeti verileceği bilgisi kaydedildi. Banka, söz konusu hizmeti için en düşük 500 TL, en yüksek ise 60 bin TL ödeme yapacağını bildirdi.

Aktifbank Alışveriş Kredisi Örnek Hesaplama Tablosu

Aktifbank’ın N Kolay Taksit hizmeti aracılığı ile sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntıları paylaşıldı. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 2,49 olarak belirledi. Bu veriler ışığında 10 bin TL tutarında alışveriş desteği almak isteyen müşterilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 457,22 TL olarak hesaplandı.

Aktifbank Alışveriş Kredisi Başvurusu

Aktifbank tarafından geliştirilmiş olan alışveriş kredisi hizmetine, alışverişlerden hemen önce başvuru yapılmaktadır. Ancak bankanın resmi internet sitesinde yer alan kredi ekranından ön başvuru yapan ve telefonuna SMS ile gönderilen başvuru numarasına sahip olan her vatandaş, anlaşmalı bayiliklerden alışveriş yapabilmektedir.