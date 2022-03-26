Ön ödemeli konutlarda yaşanan mağduriyetin giderilmesi için TBMM'de düzenleme yapıldı. Mağduriyet yaşayan vatandaşlın sorunlarının giderilmesi için 70.000 TL tazminat hakkı doğdu! İşte Detaylar...

Ön ödemeli konutlarda yaşanan mağduriyetin giderilmesi için TBMM'de düzenleme yapıldı. Mağduriyet yaşayan vatandaşlın sorunlarının giderilmesi için 70.000 TL tazminat hakkı doğdu! İşte Yapılan Düzenlemenin Detayları.. Tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için büyük düzenlemeler TBMM onayından geçti. TBMM'de onaylanan düzenleme ile birlikte ön ödemeli konut alımlarında zamanında teslim edilmeyen konutlar için tazminat hakkı tüketiciye verildi. Bunun yanında düzenleme içerisinde erken cayma hakkı da tüketiciye verildi. İşte detaylar..

Son günlerde TBMM gündemine ulaşan ön ödemeli konut sistemine yeni düzenlemeler getirildi. Getirilen yasayla birlikte konut teslim sürecine ilişkin önemli kararlar alındı. Yeni kararla birlikte ön ödemesi gerçekleştirilen konutların, belirtilen tarihlerde teslim edilmesi zorunlu oldu. Belirtilen tarihlerde teslimin gerçekleşmemesi halinde 48 ay süre verilecek. Bu süre zarfında da teslim edilmeyen konutlar için firmalar 70.000 TL ceza ödeyecekler.

Kredi Düzenlemesi

Kredi çeken vatandaşlar için de yeni kararlar alınmış durumda. Erken ödemede cayma hakkında yapılan düzenlemelerle birlikte, vatandaş kurtulabilecek. Düzenlemeyle birlikte tüketici kredilerinde, kredi tutarının tamamının geri ödenmesiyle cayma hakkı hükümleri uygulanabilecek.

Kredi Maliyetleri Azaltıldı

TBMM'de kabul edilen bir diğer düzenleme, vatandaşların sorunu olan sigorta zorunluluğu alanında yaşandı. Böylelikle vatandaşların açık talebi bulunmadan kredi bağlantısı dışında sigorta yaptırılamayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte kredinin verilmesi, kredi dışındaki ürünlerin satın alınmasına bağlı olmayacak.

Vatandaşların kullanmış olduğu kredi kartı ve mevduat hesabı gibi süresiz kredi ürünlerinde faiz oranlarına yapılacak olan değşiklikler direkt olarak uygulanacak. TBMM'de görüşülerek karara bağlanan yeni düzenlemeler sayesinde vatandaşlar yeni haklara sahip olmuştur. Böylelikle kredi alırken yapılan istenilmeyen ürünlerden kurtulacak vatandaşlarımızın maliyeti düşmüş oldu. Ön ödemeli ev alan kişiler de yeni haklara sahip olarak kendilerini daha güvende hissedecektir. Konut teslimi yapılmayan zamanlarda tüketicinin böyle bir hakkının bulunması oldukça avantajlı durumlardan bir tanesidir. Cayma hakkı sayesinde kişiler bir gereksinime bağlı olmadan krediden vazgeçebilecek.