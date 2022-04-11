Evine yağ, yoğurt, çay, peynir alacaklar bu fırsatı kaçırmayın, bu haber sizi ilgilendiriyor! Bim marketler 12 Nisan aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Bu hafta Bim marketlere birbirinden farklı fırsat ürünleri geliyor!

Evine yağ, yoğurt, çay, peynir alacaklar bu fırsatı kaçırmayın, bu haber sizi ilgilendiriyor! Türkiye'de milyonlarca vatandaş her hafta Bim, Şok, A101 gibi marketlerin fırsat ve aktüel broşürlerini takip ediyor. Bim marketler bugün açıkladığı afiş ile birlikte 12 Nisan'dan itibaren indirime girecek ürünleri paylaştı. Buna göre ise evine yoğurt, şeker, bulgur, çay ve yağ gibi temel ihtiyaç ürünleri alacaklar bu haber sizi ilgilendiriyor! Aktüel resimler ve detaylar haberin devamında yer alıyor.

Bim marketlerde açıklanan aktüel ürünler ile birlikte birçok temel ihtiyaç ürünleri indirime girdi. İşte indirimli ürünler ve aktüel broşürler..

Bim 12 Nisan Aktüel! Bim'de Bu Hafta İndirimli Ürünler

Evine temel ihtiyaç ürünleri alacakların kaçırmaması gereken bu haftada birçok ürün indirime girdi. İşte BİM'de bu hafta fırsat ürünleri..

Bim marketlerde bu hafta Polonez dana füme et 50 gr. 6,90 TL fiyatıyla vatandaşların beğenisine sunuluyor. Dana evlik sucuk 400 gr. 49,90TL, Polonez karabiberli dana füme et 50 gr. 7,90TL fiyatıyla vatandaşların Ramazan menüsüne dahil olmayı bekliyor.

BİM MARKETLER 12 NİSAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRLERİNİ İNCELEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ..

Bim'de 12 Nisan 2022 Torku Şöleni Başlıyor! Bim İndirimli Torku Ürünleri 12 Nisan 2022

Torku 500 g dana kangal sucuk 49,90 TL. Torku 200 g sade ve kakaolu helva 11,25 TL. Torku krema 1000 g kakaolu fındık kreması 49,90 TL. Torku banada 370 g. Bitter çikolatalı kakaolu fındık kreması 19,90 TL.

Torku 220 g dana kokteyl sosis 21,90 TL. Torku 1000 g. pilavlık bulgur 12,90 TL. Torku köftelik bulgur 1000 g. 12,90 TL. Torku 750 g. üzüm pekmezi 29,90 TL. Torku 1000 ml buzlu çay şeftali aromalı 10,90 TL. Torku 420 gr. ruşeymli sade çikolatalı bulgur gevreği 17,90 TL. Torku tam 3 x 80 gr. ruşeymli bisküvi 7,50 TL. Torku pötibör 4 x 175 g. 19,90 TL.

Bim marketlerde 12 Nisan itibariyle başlayacak indirimler şimdiden herkes tarafından beklenmeye başlandı.

BİM MARKETLER 12 NİSAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRLERİNİ İNCELEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ..