Yeni dönemde çeşitli sebeplerden ötürü evden çıkamayan ya da çıkamamayı tercih eden ancak paraya ihtiyacı olan vatandaşlara, İŞKUR’dan destek geldi. Türkiye İş Kurumları, vatandaşların evden çıkmadan para kazanabilecekleri iş ilanlarını yayınladı. İşte İŞKUR ev işi ilanlarına ilişkin ayrıntılar…

Kendi bünyesinde geliştirdiği projeler ve internet sitesi aracılığı ile yayınlamış olduğu personel alımı ilanları sayesinde milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından biri olan Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de istihdamın artmasına aracılık etmeye devam ediyor. Bu kapsamda birçok meslek grubuna ve firmaya yönelik alım ilanı yayınlanan Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde hem pandemi sebebi ile hem de diğer faktörlerden ötürü evden çalışmak zorunda olan vatandaşlar için iş imkânı sağladığını ilan etti.

Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayınlanan ev işi ilanları hem ev hanımları hem de okurken para kazanmak zorunda olan öğrenciler tarafından büyük ilgi görmeyi başardı.

Türkiye İş Kurumu Ev İşi İlanları 2022

Döviz kurlarında ve diğer ekonomi piyasalarında çeşitli faktörlere bağlı olarak gözlenen olumsuz gelişmeler, gündelik hayatta satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep oldu. Bu noktada özellikle çalışmayan vatandaşların daha çok etkilendiği bu durum, iş ilanlarının daha çok araştırılmasına yol açtı.

İşsizlik oranının düşürülmesinde aktif rol oynayan Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde işe ihtiyacı olan ancak ev dışına çıkamayan vatandaşlar için oturdukları yerden para kazanabilmelerini sağlayacak olan çeşitli iş ilanları yayınladı. Söz konusu ilanlar karşılığında yapılacak olan bazı işler şu şekilde belirlendi:

Boncuk dizme

El işlemeleri

Kuruyemiş ve unlu mamul paketleme

Battaniye- yorgan katlama

Davetiye katlama, zarflama

Triko katlama

Paça ütüleme

Türkiye İş Kurumu Ev İşi İlanları Başvuru Şartları

Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan ev işi ilanlarına, 18 yaşından büyük olan, işsiz olan ve sisteme kaydı bulunan her vatandaş başvuru yapabilmektedir.

Türkiye İş Kurumu Ev İşi İlanlarına Nereden Başvuru Yapılır?

Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan ev işi ilanlarına, kurumun resmi internet sitesi aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.