Pideyi sıcak yemek istiyorsanız, bu tarif tam size göre.. Özel olarak hazırlanmış ramazan pidesi tarifimize göz atın. İşte ramazan sofrasının olmazsa olmazı pide yapımı..

Pideyi sıcak yemek istiyorsanız, bu tarif tam size göre.. Özel olarak hazırlanmış ramazan pidesi tarifimize göz atın. İşte ramazan sofrasının olmazsa olmazı pide yapımı.. Pideyi sadece ramazan ayında değil tüm aylarda yapmak istiyorsanız tarifimize göz atarak pide ustası olabilirsiniz. Sıcacık yapacağınız pideler ile daha dışarıdan almayacaksınız. Ailenizle ramazan sofralarını güzelleştirerek sıcak ortamı yaratabilirsiniz.

Ev Yapımı Sıcacık Ramazan Pidesi İçin Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 su bardağı un

Hamurun Üzeri İçin

1 yemek kaşığı un

2-3 yemek kaşığı su

Pidenin Üzeri İçin

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Susam ve çörek otu

Derin bir karıştırma kabın kullanarak ılık süt ve suyu alın. Yaş mayayı ufalayarak ilave edin. Tozşeker, zeytinyağı ve tuz ekleyerek maya ve toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Elenmiş unu yavaş yavaş ekleyerek, ele çok yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini örtüp ılık ortamda 30 dakika kadar mayalanması için hamuru bekletin. Yağlı kağıt kullanarak bir fırın tepsisinin üzerine yerleştirin. Elinizle baskılayarak büyütecek şekilde hareketler yapın ve hamuru iyice yaymaya çalışın. Bir kasede su ve unu çırparak suya elinizi değdirin. Sonrasında parmak uçlarınızla pidenize şekil verebilirsiniz. Üzerini tekrar örterek mayalanması için 30 dakika bekleyin. Pidenize verdiğiniz şekil bozulabilir. Bu nedenle tekrar çatalla üzerinden geçebilirsiniz. Pidenizin üzeri için yumurta sarısı, zeytinyağı ve yoğurdu bir kasede çırpın. Fırça yardımıyla hamurun tamamına sürerek susam ile çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kızarıncaya kadar pişirin. Sıcacık ramazan pideniz hazır afiyet olsun.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Maya erimeye başladığında 20 dakika dinlendirmeniz gerekir. Pidenizin güzel olmasını için en önemli nokta yoğurma işlemidir. Yoğurma işlemini 10 dakika boyunca sürdürün. Hazırlanılan hamurunuzu streç veya havluyla örtmeyi unutmayın.