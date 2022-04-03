Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı! haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 03.43.2022 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

Ülkemizde binlerce yaşlı, bakıma muhtaç, hasta ve engelli vatandaşlarımız bulunmaktadır. Devlet tarafından hasta, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli vatandaşlarımız için hizmet verilmekte ve destek olunmaktadır. Bu vatandaşlarımıza her ay maddi destek verilmektedir. Bu maddi destekler sayesinde engelli, yaşlı, bakıma muhtaç vatandaşlarımız rahat bir yaşam sürmektedirler. Bu yardımlar bir çok vatandaşlarımız tarafından oldukça önem arz etmektedir.

Alınan yardımla birlikte bu desteklerin ne zaman yatırıldığı ve nereden başvuru yapılması gerektiği konusunda vatandaşlar tarafından merak edilemktedir ve araştırılmaktadır. Siz değerli okurlarımız için; 2022 Nisan ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığını, devlet tarafından verilmeye devam eden bu destekten yararlanılması için ne gibi gerekli şartların arandığına ve başvuru koşullarının neler olduğundan bahsettik.

03 Nisan 2022 Pazar gününde evde bakım aylığı yatan iller

03 Nisan 2022 Pazar günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan illerin listesi belli oldu. Evde bakım maaşları yatan illerin isimlerine haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

03 Nisan 2022 günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

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Şu an için yatan il yok. Pazartesi gününden itibaren kademe kademe yatmaya başlayacak.

Bakım parası sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bunun dışında Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.E-devlet Nisan 2022 ayında evde bakım parası sorgulama E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

E-Devlet bakım parası sorgulama ekranı için tıklayınız.

Nisan 2022 yılı evde bakım ücreti

Nisan 2022 yılı zamlı maaşlar Haziran ayında yatacaktır. 2022 ilk altı ay için evde bakım ücreti 2354 TL'dir.

2022 Nisan ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

*Bakıma muhtaç olması gerekir.

*Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu

*Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır. 2022 yılında evde bakım maaşı almak için hanede kişi başına düşen gelirin 2835,60 TL’yi geçmemesi gerekmektedir.

2022 evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

-Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi

-Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi

-Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı

-Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge

-Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu

-Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları

-Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi

-Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı

-Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydalanacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.

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