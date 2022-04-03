Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde, emeklilere verilecek olan ikramiyeler, engelli vatandaşları da heyecanlandırdı. Emekliler gibi engelliler de bu bayram ne kadar ikramiye alacak? Evde bakım maaşı alan ve engelli maaşı alanlara bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenecek mi? Ayrıntılar haberimizde

2018 yılından bu yana her iki bayram da emekli ve engelli bireylere verilen ikramiyeler 2022 yılı içerisinde de devam ediyor. Kısa zaman öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında ikramiyelerin enflasyona göre zamlanacağını duyurdu.

Emekli vatandaşlar 2022 yılı Ramazan ayında ne kadar ikramiye alacaklarını tartışırken konuya engelli bireylerde dahil oldu. 1000 liralık bayram ikramiyeleri 2022 yılında enflasyon oranlarına göre değişiklik gösterirken zam olacağı düşünülüyor.

Engelliler Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak mı?

Engelli vatandaşlar 2022 yılı itibariyle bayram ikramiyesi almak için heyecanla gelecek haberleri bekliyor. Bu konuda vatandaşlar kesin bilgi almak için ALO 170 hattını arayarak öğrenebilirler.

Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?

Bayram ikramiyeleri; emekliler, ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler.

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Harp malullüğü aylığı alan erler erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylığa bağlanan siviller ve hayatını kaybeden hak sahiplerine bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olarak verilmektedir.