Yeni dönemde evi oturulmayacak duruma gelen ihtiyaç sahibi ailelere, devlet kurumundan müjdeli haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili şartları sağlayan tüm ihtiyaç sahibi ailelere barınma yardımından bulunacağını bildirdi. İşte bakanlığın barınma yardımı hizmetlerine ilişkin ayrıntılar…

Ülke sınırları içerisinde yaşayan muhtaç aileler için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelleri sayesinde ilgili gruplarda yer alan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kurumlardan olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de hizmetlerine son sürat devam ediyor. Bu kapsamda hizmet kapsamını genişleten ve yeni dönemde çeşitli sebeplerden ötürü evleri oturulmayacak duruma gelen vatandaşlara barınma yardımında da bulunacağını açıklayan bakanlık, söz konusu yardımın 3 ayrı alt başlıkta ulaştırılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Barınma Yardımı Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan barınma yardımları, oturdukları evler sağlıksız, eski ve bakımsız olan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bu yardım başlığı altında ihtiyaç sahiplerinin 3 ayrı yardım hizmetinden birine başvuru yapmaları mümkündür. Söz konusu bakanlık barınma yardımlarının tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

Ev bakım- onarımı: 25 bin TL

Prefabrik ev yapımı: 40 bin TL

Betonarme ev yapımı: 70 bin TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Barınma Yardımına Kimler Başvuru Yapabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan barınma yardımı hizmetine, hane içi kişi başı ortalama geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olan ve dul olma, engelli olma, yetim veya öksüz olma gibi özel durumlardan en birini sağlayan tüm vatandaşlar yararlanabilmektedir. Ek olarak yardımlardan yaralanabilmek için oturulan evin ya da arsanın tapusuna sahibi olmak gerekmektedir. Hisseli tapular da başvuru yapabilmek için yeterlidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Barınma Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3 farklı başlık altında hizmete sunmuş olduğu barınma yardımından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların, Sosyal Hizmet Müdürlüklerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.