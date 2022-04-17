Yapı Kredi Bankasının sunduğu uygun faiz ve geri ödeme seçenekleri olan konut kredisi tüm ihtiyaç sahiplerinin başvurusunu bekliyor. Konut kredisi almak ve bu sırada uygun faizlerden yararlanmak isteyenler en yakın Yapı Kredi şubesinden başvuru yapabilir.

Mortgage olarak tüketiciye sunulan konut kredisinden yararlanmak için Yapı Kredi internet sitesinden hızlı başvuru yapılabilir. Tüketicilerin, hayallerindeki eve ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen ve bu yolda herkese eşit hizmet sunan Yapı Kredi, konut kredisi ile öne çıkıyor. Uygun geri ödeme ve faiz oranları ile yüksek miktardaki kredi başvurularını dahi onaylayan banka, güvenli ve esnek ödeme planı da sunuyor.

Yapı Kredi Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi üzerinden alınacak olan konut kredisi için reşit olmak en önemli şarttır. Bu şartın yanı sıra ekspertiz raporunun olması, düzenli bir gelirin ya da malvarlığının bulunması krediyi almak için gerekli unsurları oluşturur. Yapı Kredi konut kredisine şahsen yapılması gereken başvurular, internet kanallarından yapılabileceği gibi banka şubesinden de başvuru gerçekleştirilebilir.

Yapı Kredi Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Yapı Kredi konut kredisinde belirlenen faiz oranı sabit bir orana sahiptir. Yapı Kredi konut kredisine başvuru yapan kişiler kaç aylık vade oranı ile kredi başvurusu yapar ise yapsınlar uygulanacak faiz %2,00’dir. Sabit faiz ile alınabilen konut kredisi bu konuda tüketicilere konforlu bir alan sunar.

Yapı Kredi En Fazla Ne Kadar Konut Kredisi Veriyor?

Yapı Kredi konut kredisi için belirlenen en yüksek miktar 100.000 Türk lirasıdır. Bankadan ekspertiz raporuna bağlı olarak alınabilecek olan bu miktardan herkes yararlanabilir. Kredi başvuru şartlarının sağlanması da konut kredisinden en yüksek oranda yararlanmak için önemlidir.

Yapı Kredi Konut Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Yapı Kredi konut kredisi için tüketiciye sunulan vade oranı 120 aydır. 120 aylık vade oranı ile alınabilecek olan 100.000 Türk lirasına kadar olan konut kredisi esnek plan sunar. Esnek ve avantajlı mortgage almak için başvuruların şahsen yapılması gerekir.