Kamu bankalarından olan Halkbank, yeni hafta ile birlikte bünyesinde bulunan konutları satışa çıkardığını duyurdu. İşte Halkbank’ın yeni dönemde artan konut fiyatlarına karşın satışa sunduğu uygun fiyatlı konutlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde günden güne daha da pahalılaşan konut fiyatları karşısında, uygun fiyatlar karşılığında ev sahibi olmanın yollarını arayan vatandaşlara devletin bankasından destek geldi. Halkbank, birbirinden farklı özelliklere ve fiyatlara sahip olan konutları, internet sitesi aracılığı ile satışa çıkardığını duyurdu.

Halkbank’tan Ev Satışı!

Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren ve geliştirdiği kampanyaların avantajlı fırsatları sayesinde milyonlarca müşteriye sahip olan Halkbank, bu kez de internet sitesi aracılığı ile satışa çıkarmış olduğu konutlar ile gündeme gelmeyi başardı.

Bankacılık sektöründe ki konumu gereği konut satışları üzerinden kâr payı almayan Halkbank, internet sitesinde yer alan onlarca konutu, uygun fiyatlar aracılığı ile vatandaşların beğenisine sundu. Banka, bu atılımı ile emlak sektörüne dev bir çelme atmayı başardı.

Halkbank Ev İlanları 2022

Halkbank, kar paysız olarak satışa sunduğu ev ilanları için resmi internet sitesi aracılığı ile bir liste oluşturmuştur. Liste içerinde yer alan ev ilanları içerisinde iki ilan hem fiyatı hem de konutların özellikleri ile öne çıkmayı başarmaktadır. Söz konusu ev ilanlarının detayları şu şekilde belirlenmiştir:

Bursa ili Yıldırım ilçesi: 500 metrekare ev, 297 bin TL. Teminat bedeli 8 bin 910 TL, fiyat artışı en az 2 bin 500 TL.

Ankara ili Polatlı ilçesi: 94 metrekare ev, 156 bin TL. Teminat bedeli 4 bin 680 TL, fiyat artışı en az 2 bin TL.

Halkbank’tan Nasıl Ev Sahibi Olunur?

Halkbank tarafından ilan edilmiş olan konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar için başvuru detayları yayınlandı. Halkbank’ın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan onlarca ev ilanına anında erişim sağlayabilir ve sahip olmak istediğiniz evin satış fiyatı üzerinden hesaplanan yüzde 3’lük teminat bedelini yatırarak, konut satışı ihalesine dahil olabilirisiniz.

Teminat bedeli yatırılmış olan konuta sahip olmak için konutun satışı için belirlenmiş olan asgari düzeyden fiyat teklifi verilmeli ve gelen diğer tekliflere bağlı olarak sahip olunan bütçe doğrultusunda fiyat artışına gidilmelidir. İhale sonucunda en yüksek fiyatı veren kişi, evin sahibi olmaktadır.