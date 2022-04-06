Yeni dönemde artan konut fiyatlarına karşın vatandaşların yanında olduğunu duyuran TOKİ, 4 ilde daha konut satışına başladığını açıkladı. İşte TOKİ’nin konut satışına ilişkin ayrıntıları içeren haberin devamı…

Geliştirdiği konut projeleri sayesinde uygun fiyatlar karşılığında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip edilen TOKİ, 12 Nisan tarihine kadar satışta olacak olan 454 dairesi için ayrıntıları paylaştı.

TOKİ’den Konut Satışı Duyurusu!

TOKİ, ekonomik gelişmeler çerçevesinde fahiş fiyatlar ile satışa sunulan konutlara karşın devlet garantisi altında daha uygun fiyatlara ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdesini verdi. TOKİ, resmi internet sitesi aracılığı ile 4 ilde toplamda 454 daireyi satışa çıkardığını duyurdu.

TOKİ’nin konut satışına başladığı iller ve illerde satışa sunulan konut sayıları şu şekilde belirlendi:

Bursa ili İnegöl ilçesi: 88 konut

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi: 287 konut

Kilis ili Merkez ilçesi: 67 konut

Bitlis ili Merkez ilçesi: 12 konut

TOKİ, yukarıda belirtilmiş olan illerde satışa sunduğu konutların, bin 84 TL’den başlayan taksit tutarları ile tüketicilere ulaştırılacağı bilgisini kaydetti.

Ev Sahibi Olmak İsteyen Engelli Vatandaşlara TOKİ Desteği!

Yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak isteyen ancak çeşitli ekonomik ve siyasi faktörler çerçevesinde yükselen konut fiyatlarına karşın yeterince maddi gücü bulunmayan engelli vatandaşlara, TOKİ’den destek geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren TOKİ, 6- 12 Nisan tarihleri arasında başvuru yapılabilecek 12 konutunu, engelli vatandaşlar için ayırmış olduğunu duyurdu.

TOKİ’nin resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan engelli konut satışı duyurusuna göre ilgili grupta yer alan vatandaşlara, Bitlis’in Merkez ilçesinde bulunan 12 konutun 369 bin 225 TL ile 419 bin 490 TL aralığında fiyatlar ile satılacağı bilgisi kaydedildi. Söz konusu konutlar için en düşük teminat bedeli 73 bin 845 TL, en düşük taksit tutarı ise bin 641 TL olarak belirlendi. Vatandaşlara, ilgili hizmet karşılığında 180 ay vade imkânı tanınacağı da duyuruldu.

Kilis Merkez’de 260 Bin TL’ye Konut Satışı!

TOKİ, Kilis’in Merkez ilçesinde satışa sunduğu 67 konut için en düşük satış fiyatını 260 bin 691 bin TL olarak belirlediğini duyurdu. Ayrıca kurum, söz konusu konutlar için ödenecek olan en düşük aylık taksit tutarını bin 86 TL olarak açıkladı