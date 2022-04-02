Günümüzde neredeyse tüm evlerde bulunan ev interneti fiyatlarının zamlarının faturalara nasıl yansıyacağı merak edilmekte. Türk Telekom tarafından yapılan son açıklamalar ne? İnternet sağlayıcılarının tarife paket fiyatları karşınızda..

Günümüzde neredeyse tüm evlerde bulunan ev interneti fiyatlarının zamlarının faturalara nasıl yansıyacağı merak edilmekte. Türk Telekom tarafından yapılan son açıklamalar ne? İnternet sağlayıcılarının tarife paket fiyatları karşınızda..

Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom yetkilileri tarafından açıklanan port ücretlerine yapılacak zamların kamuoyunda tarife ücretlerine zam geleceği şeklinde yorumlanması büyük tepkilere yol açmıştı. Bu durum sonrasında açıklama yapmak zorunda kalan Türk Telekom, yapılan zamların gerekçesini ve tam olarak hangi hizmetlere zam yapıldığını netleştirdi.

BTK, 23 Mart tarihinde, 9 Mart tarihli “Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve THK Tarife Güncellemesi” kararını kamuoyuna duyurmuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından yayımlanan karara göre Türk Telekom port ücretlerinde 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle zam yapılacağı belirtiliyordu. Yapılan port ücreti zamlarının %70 oranında duyurulduğu karara büyük tepkiler gelmişti. Daha sonrasında BTK tarafından yayımlanan 29 tarihli yeni kararın tepkileri sürerken 31 Mart tarihinde yeni karar kamuoyuyla paylaşıldı.

Kararın kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte zamların 1 Nisan tarihinde değil, 1 Haziran tarihinde yürürlüğe girmesi şeklinde değişiklik yapıldığını bizlere gösterdi. Bu olayların üzerine Türk Telekom yanlış anlaşılmaları gidermek için ve olaya netlik kazandırmak için açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre medya üzerinde yansıtılan haberlerin gerçeğe dayanmadığını ve zamların belirtildiği oranların enflasyonun çok altında olduğu belirtildi. Türk Telekom bu internet zam oranlarını paylaşan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Türk Telekom yetkililerin yaptığı açıklama ise şu şekilde; “Belirtmek isteriz ki, toptan seviyedeki Port ve Transmisyon ücretlerinde Şubat 2020’den beri herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmamıştır. Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında dünya ve Türkiye ekonomisindeki konjonktüre bağlı olarak maliyetleri doğrudan etkileyen ekonomik parametrelerde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Şubat 2020’den bugüne transmisyon (iletim) maliyetleri önemli ölçüde artmış olmasına rağmen transmisyon ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.”