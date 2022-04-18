Ev hanımlarına verilen kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Garanti Bankası duyurduğu kampanyayla birlikte ev hanımlarına uygun kredi verilmesi sağlanacak. Kampanyaya katılım koşulları ne olacak?

Ev hanımlarına verilen kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Garanti Bankası duyurduğu kampanyayla birlikte ev hanımlarına uygun kredi verilmesi sağlanacak. Kampanyaya katılım koşulları ne olacak? Artan hayat pahalılığı nedeniyle ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlara verilecek destekle birlikte bayram öncesinde rahat bir nefes alınmış olunacak.

Garanti Bankası tarafından sunulan kampanyayla birlikte ev hanımları ve çalışan kadınlara büyük destek yardımı yapılacak. Bankaların sürekli olarak yeni geliştirdiği kampanyalara ek olarak geliştirilen fırsat sayesinde ödemeler anında hesaplara aktarılacak.

Vatandaşlara verilecek 50.000 TL’ye kadar nakit desteği sayesinde bayram öncesinde tüm ihtiyaçlar hızlı şekilde karşılanacak. 36 ay vade seçeneği ile birlikte uygun taksitlerle ödenebilecek kredi kampanyası Garanti Bankası tarafından duyuruldu. Başvuru yapan kişiler hızlı şekilde onay alarak paralarının yatması için bekleyebilecekler.

Temel gıda fiyatlarının artması ve enflasyonun tavana çıkmasıyla birlikte vatandaşlar zor bir döneme girmiş durumda. İhtiyaçlarını aylığıyla tam olarak karşılayamayan kişiler bayram öncesinde nakit desteğine ihtiyaç duyuyor. Garanti bankasının sunduğu kampanya ile birlikte tüm bu ihtiyaçlar çözüme ulaşabilecek. Garanti Bankası resmi internet sayfası ve sosyal medyası üzerinden duyurduğu kampanya ile birlikte vatandaşların ilgisini çekmiş durumda.

Garanti Bankası şubelerine gitmeden ihtiyaç olunan krediyi alabilmek için yapmanız gerekenler oldukça basit. İnternet şubesi üzerinden yapılabilen başvuru sayesinde hiçbir vaktiniz gitmeden anında başvuru işlemlerinizi yapabileceksiniz. İlk başvurunuzu yapacaksanız Garanti Bankası müşteri olarak işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisine Nasıl Başvurulur?

Garanti Bankasının uygun faiz ve vade seçenekleriyle sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak için mobil bankacılık veya şubeleri kullanabilirsiniz. Şubeden başvuru yapmak isteyen kişiler için en yakın Garanti BBVA şubesine giderek gerekli işlemler anında yapılabilmektedir. Mobil bankacılık üzerinden başvuruda bulunmak isteyen kişiler ise telefonlarında bulunan uygulamayı kullanarak başvuruyu hızlı bir şekilde yapabilmektedir.