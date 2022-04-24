Atv ekranlarının gündüz kuşağı programları arasında yer alan Esra Erol'da programında hafta içi sıcak gelişmeler yaşandı. Esra Erol'a Vatandaş Canlı Yayında Öyle Sözler Söyledi Ki, Ortalık Karıştı! "Milletin Evini Yıkıyorsun" Esra Erol Ne Yapacağını Şaşırdı!

Atv ekranlarının gündüz kuşağı programları arasında yer alan Esra Erol'da programında hafta içi sıcak gelişmeler yaşandı. İzdivaç programlarının kapanması ile birlikte Türkiye'de birçok sunucu aile problemleri programları yapmaya başlarken Esra Erol'da yaşanan gelişmeler ise sosyal medyada büyük ses getirmeye devam ediyor. Esra Erol'da programında hafta içi yaşanan sıcak gelişmelerde Esra Erol mikrofonlarına konuşan o vatandaşın sözleri canlı yayında büyük ses getirdi. Tüm Türkiye tarafından takip edilen programlar arasında yer alan Esra Erol'da vatandaşın söz hakkı verilmesinin ardından söylediği sözler büyük ses getirdi. Sunucu Esra Erol o anlarda ne yapacağını bilemezken, gülerek canlı yayında o sözlere yanıt verdi. Bu yaşanan gelişmeler ise Instagram'da ve Twitter'da oldukça olay oldu.

"MİLLETİN EVİNİ YIKIYORSUN"

Esra Erol'da programında yaşanan olayda canlı yayında söz hakkı verilen vatandaşın söylediği o sözler büyük tepki getirdi. Son günlerde Instagram, Facebook ve Twitter gibi platformlara düşen görüntüler sonrasında ise vatandaşlar olayın ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

Canlı yayına katılan vatandaşın söylediği o sözler sonrasında Esra Erol gülerek tepki verirken görüntülerin fotomonta olup olmadığı halen bilinmiyor. Sosyal medyada görülen iddialar sonrasında ise programın bölümü aranmaya başladı.

İşte vatandaşın söylediği sözler.. "Türkiye'de kimsenin evinde huzur bırakmadınız. Sizin sayenizde bütün evlerin yuvası dağılıyor."

Esra Erol ise yaşanan bu gelişmelerin ardından açıklamalar yaparak eleştirileri kabul etmediğini ve programda birçok aileye yardım ettiklerini açıkladı.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi ancak aslen Sinoplu. Babası polis olduğu bilinen Esra Erol'un 4 kardeşi var. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu olduktan sonra açık öğretim fakültesini bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı programla başlayan Esra Erol ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.