Esnafların destek kredisi arayışları pandemi ile gelen süreç sonrasında iyice arttı. 6 ay geri ödemesiz kredi desteği ile esnafın nakit ihtiyacına bir çözüm daha sunulacak!

Türkiye’de son dönemde artan maliyetler, enflasyon, pandemi sürecinin etkisi ve diğer nedenlere bağlı olarak birçok esnaf maddi zorluk yaşamaya devam ediyor. Yaşanan bu zorluklara karşın esnafın cebini rahatlatmayı hedefleyen Türkiye İş Bankası ise 6 ay boyunca geri ödemesiz olarak Esnafa Destek Kredisi ile finansman desteği sağlamayı hedefleniyor. En uygun oranlarla geri ödeme seçeneklerinin de sunulacağı kredi kapsamında avantajlar dikkat çekiyor.

Esnafa 6 Ay Ödemesiz Destek Kredisi

Türkiye İş Bankası Esnafa Destek Kredisi paketi ile 6 ay ödemesiz olarak, esnafların tüm nakit ihtiyaçları için finansman sağlayacak. Düşük faiz oranları ve avantajlı geri ödeme planları ile tüm esnafların yararlanabileceği kredi kapsamında 36 ay vade imkanı da uygulanacak. Üstelik geri ödeme planlarını bütçelerine göre belirlemek isteyenler için 3 ayda bir ya da 6 ayda bir ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Esnaf Kredisi Kimler Alabilir?

İş Bankası Esnafa Destek Kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz olarak kredi kullanmak isteyenler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi olması halinde bu krediden yararlanabilecektir. Özellikle küçük işletmelerin yaşadıkları nakit sorunlarının çözümünde ertelemeli ve düşük faizli olarak avantaj sağlaması hedeflenen kredi, rahat geri ödeme planları ile de dikkat çekmektedir. Bankaların son dönemde artan nakit sorunlarına karşı esnaflara yönelik kredi paketlerini de genişletmesinin ardından 2022 yılında da işletmelerin nakit sorunlarının çözülmesi hedeflenmektedir.

Esnaf Destek Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Esnaf destek kredisi başvurusu için Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi tüm işletme sahiplerinin dijital kanallar üzerinden veya İş Bankası şubelerine giderek başvurularını yapmaları mümkündür. Kolay başvuru adımlarını izleyerek yararlanabileceğiniz kredi kapsamında ek avantajlar da sağlanmaktadır. Kampanya kapsamında 5 milyon TL’ye kadar 36 ay vade ile 6 ay ödemesiz olarak kredi sağlanmaktadır. Kolay başvuru adımlarını takip ederek işletmelerinizin ihtiyacı olan finansman çözümlerinden yararlanabilirsiniz.