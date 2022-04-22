Döviz kurlarında gözlenen ani yükselişlerden sonra fahiş fiyatlardan satışa sunulan hizmetler ve hizmet ürünleri, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarını arttırdı. Bu noktada vatandaşlara müjdeli haberi veren 3 özel banka, 7 gün 24 saat ATM noktalarından para dağıtacaklarını duyurdu.

Ekonomi piyasalarında gözlenen ani dalgalanmaların FED faiz kararlarının piyasa baskıları ve Rusya- Ukrayna savaşının etkileri ile devam ediyor olması, hali hazırda zamlı fiyatlar aracılığı ile satışa sunulan hizmetlerin ve hizmet ürünlerinin tekrar zamlanmalarına sebep oldu. Türk Lirası’nın döviz kurları karşısında değer kaybı yaşamasından sonra alım gücü düşen ve zamların ardından da nakde olan ihtiyacı artan vatandaşlar, eşlerinden dostlarından borç para istemeye ancak herkes nakde sıkışık olduğu için bu isteklerini olumlu cevap alamamaya başladılar.

Vatandaşların içlerinde bulundukları zorlu ekonomik şartlara sessiz kalmak istemeyen Türkiye Ekonomi Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Garanti BBVA, yeni dönemde nakde sıkışan mevcut müşterileri için taksitli nakit avans hizmet sunacaklarını açıkladı.

Türkiye Ekonomi Bankası Taksitli Nakit Avans Hizmeti

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans hizmeti, günlük 10 bin TL ile sınırlandırıldı. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısının 12 ay, aylık ortalama faiz oranının ise yüzde 1,80 olduğunu bildirdi.

Bankanın bireysel kredi kartı müşterileri için geliştirmiş olduğu taksitli nakit avansı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu yayınlandı. Banka, 12 ay vade ve yüzde 1,80 faiz oranı karşılığında 10 bin TL tutarında nakit avans hizmeti almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarını, 954,91 TL olarak hesapladı.

Yapı Kredi Bankası Taksitli Nakit Avans Hizmeti

Yapı Kredi Bankası’nın nakde sıkışan bireysel kredi kartı kullanıcıları için geliştirmiş olduğu taksitli nakit avans hizmetinin ayrıntıları belli oldu. Günlük kullanım limiti 5 bin TL olarak belirlenmiş olan hizmetin azami vade sayısı 12 ay, aylık ortalama faiz oranı yüzde 1,80 olarak bildirildi.

Nakde olan sıkışıklığını Yapı Kredi Bankası’nın 5 bin TL’lik taksitli nakit avans hizmeti ile çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit ücreti, 477,46 TL olarak hesaplandı.

Garanti BBVA Taksitli Nakit Avans Hizmeti

Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans hizmetinin azami vade sayısı 12 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 1,80 olarak belirlendi. Bankanın günlük 6 bin TL ile sınırlandırmış olduğu hizmetten 5 bin TL tutarında yararlanmak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 477,46 TL olarak hesaplandı.