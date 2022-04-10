Dul maaşı miktarları, başvuru adımları ve dul maaşı alabilmek için taşınması gerekli olan şartlar nelerdir, içeriğimizde mevcuttur. Bu bilgilere ulaşabilmek için yazımızı inceleyerek başvurularınızı yapabilirsiniz.

Dul maaşının miktarı, 1254 TL olarak belirlenmiştir. Dul maaşı, vefat eden sigortalının eşine 2 ayda bir olacak şekilde bu miktar ödenir.

Dul Maaşı Başvurusu için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Dul maaşı başvurusunda sağlanması gerekli olan şartlar şu şekilde verilmiştir:

Ölüm tarihinde, vefat eden sigortalı eşle resmi olarak evli olunması gerekmektedir.

Vefat eden eşin, ölüm aylığı verilmesi için talep edilen sigortalılık ve prim şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

Vefat eden kişinin eşi, dul maaşı alabilirken yeniden evlenmemesi gerekmektedir.

Eşin, kendi sigortalı olması sebebi ile gelir ya da maaş bağlanmamış olması gereklidir.

Dul eşin, kanunun 5.maddesinin birinci fıkrasının a, b ve e bentler haricindeki kalan ya da yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan vefat etmiş sigortalının eşine % 50 oranında aylık; aylık bağlanmış çocuğu olmaması durumunda ise % 75 oranında aylık bağlanması söz konusu olmaktadır.

Dul Maaşı Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Dul maaşı başvurusu, vefat eden sigortalının bağlı bulunduğu sigorta hizmet koluna göre farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Dul maaşı alabilmek için fiziksel başvurunun yanı sıra online üzerinden de başvurular gerçekleştirilmektedir. E – devlet üzerinden online şekilde başvuru gerçekleştirilmesi için öncelikle E – devlet sistemine girilmesi gerekmektedir. Daha sonra Sosyal Güvenlik kurumu alt hizmetleri arasında bulunan “ölüm yardımı ve dul / yetim aylığı talebi” seçeneğine tıklanmalıdır. Bizzat yapılacak olan başvurularda vefat eden sigortalı bireyin bağlı bulunduğu hizmet kolay göre başvuru işlemleri şu noktalar üzerinden gerçekleştirilmektedir:

4A (SSK),

4B BAĞ – KUR,

4C Emekli Sandığıdır.

Dul Maaşı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Dul maaşı sorgulama işlemi için başvuru yapan kişiler, Alo 170 SGK Çalışma Hayatı ve İletişim Merkezini arayıp öğrenebilirler. Dul maaşı sorgulama işlemi aynı zamanda E – devlet sorgulama sayfası üzerinden de gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda kişilerin dul maaşı için başvuru yaptıkları SGK il / ilçe müdürlüklerine ait telefon numaraları ile iletişim kurarak da sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler.