Sinemanın sevilen isimleri arasında yer alan Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin yayın tarihi belli oldu.

Sinemanın sevilen isimleri arasında yer alan Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin yayın tarihi belli oldu. Peki Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri nereden yayınalanacak? İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda Erşan Kuneri dizisinin çekimlerinin tamamlandığını açıklayan Cem Yılmaz'dan şimdi de tarih geldi. Erşan Kuneri'nin yayın tarihini uzun süredir bekleyen izleyiciler sosyal medyaya bomba gibi düşen habere çok sevindi. Kitlesi oldukça büyük olan Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi ne zaman yayınalacak? Erşan Kuneri nerede yayınalacak? İşte o çok beklenen haberin detayları...

Erşan Kuneri İzleyicisi İle Buluşuyor!

Son olarak Karakomik dizisiyle sosyal medya gündemini bomba gibi sallayan Cem Yılmaz yapımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hem oyuncu hem yazar olan Cem Yılmaz sinema alanındaki başarılarıyla konuşulmaya devam ederken şimdi de Erşan Kuneri ile gündeme geldi. Erşan Kuneri'nin yayın tarihi ile ilgili olarak açıklama yapan Cem Yılmaz hayranlarını çok sevindirdi.

Uzun süredir beklenen dizi Erşan Kuneri'nin hem yayın tarihi hem de izleyiciyle hangi platformda buluşacğaı belli olurken sosyal medya çalkalanmaya başladı. Büyük bir kitlesi ve seveni bulunan Cem Yılmaz GORA gibi büyük yapımlarıyla adından sık sık söz ettirmişti. Son olarak Karakomik adı altındaki mini dizileriyle çok konuşulan ve beğenilen Cem Yılmaz'ın yeni projesi Erşan Kuneri'de merakla beklenen yapımları arasında yer aldı.

Netflix dizi platformu üyeleriyle 2022 yılında buluşacak olan Erşan Kuneri GORA ve Arif V filminde yer alan karakter Erşan Kunerinin 1970 ve 1980 sonlarına doğru olan hayatını konu alacak. Filmin açıklandığı andan bu yana oldukça ilgi görmesiyle birlikte sevenleri filmin nerede yayınlanacağını ve ne zaman yayınlanacağını merak etmişti. Erşan Kuneri'nin yayın tarihi 2022 yılı içinde Netflix'te yayınalacak. Başrollerinde ise Cem Yılmaz'ın yanı sıra Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz yer alacak. Filmin oyuncu kadrosu da şimdiden büyük ilgi gören şeyler arasında. İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizi toplamda 6 saat sürecek. Peki siz Erşan Kuneri hakkında ne düşünüyorsunuz?