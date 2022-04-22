Yaşlılık dönemini emekli maaşı ile garanti altına almak isteyen vatandaşların daha erken emekli olabilmesi için sunulan SGK hizmetlerinin ayrıntıları belli oldu. İşte SGK’nın erken emeklilik hakkı hizmetine ilişkin ayrıntılar…

Sosyal Güvenlik Kurumu yaş, sigortalı olma süresi ve prim ödemesi şartlarının saplanması durumunda ülke sınırları içerisinde yaşayan her vatandaşa emekli maaşı ödemesi yapmaktadır. Ancak emeli olmak için belirlenmiş olan 3 şartı sağlamayan vatandaşlar da çeşitli durumlardan ötürü erken emekli olabilmektedirler. SGK, ilgili erken emeklilik durumlarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Hastalara Emeklilik İltiması!

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli olmak isteyen vatandaşlar için çeşitli hafifletici şartlara sahip olan imkanlar tanımaktadır. Bu imkanların başında da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan hastalıklardan birine ya da birkaçına sahip olan vatandaşlara sunulan erken emekli olma fırsatıdır. Bu kapsamda sunulan erken emeklilik hizmetinden yararlanılabilmesi için 1800 günlük prim ödemesinin tamamlanması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun erken emekli olma hizmetinden yararlanmak isteyen hasta vatandaşlar için belirlenmiş olan hastalık kategorileri şu şekildedir:

Kanser çeşitleri

Epilepsi

Sürekli denge kaybına sebep olan bazı rahatsızlıklar

Sürekli görme bozukluklarına sebep olan bazı rahatsızlıklar

Behçet hastalığı

Serebral Palsi (SP)

Şizofreni

Tüberküloz

Anemi

Bipolar kişilik bozukluğu

AIDS

Çalışma hayatına dahil olunmasına engel olabilecek bazı psikolojik rahatsızlıklar

Organ nakilleri

Organ kayıpları

Yukarıda ki rahatsızlık durumlarından birine ya da birkaçına sahip olan vatandaşlar, prim ödemesi şartını yerine getirmiş olmaları durumunda sağlık raporları ile birlikte erken emekli olmak için başvuruda bulunabilmektedirler. Burada önemli olan nokta, belirtilmiş olan rahatsızlıklara sigortalı çalışma hayatı içerisinde yakalanılmış olması zorunluluğudur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Engel Durumuna Göre Erken Emeklilik Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vatandaşlara sunulan erken emeklilik hizmetlerinden biri de sigortalı çalışma hayatı içerisinde iken iş kazası geçirmiş ve kaza sonucunda belirli bir oranda engelli kalmış olan vatandaşları kapsamaktadır. Kurum tarafından yapılmış olan açıklamaya göre engellilik durumuna göre erken emekli olma şartları şu şekilde belirlenmiştir: