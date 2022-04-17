Kısmi emekli olmanın şartları,kadınlar ve erkekler için kısmi emeklilik şartları bu yazı içerisinde yer almaktadır. Siz de kısmi emekli olmak istiyorsanız bu yazıdan yardım alabilirsiniz.
Kısmi emekliliğin koşulları genel olarak aşağıda ifade edilmiştir. Kısmi emeklilik şartları dikkate alınarak kısa sürede emekli olunabilmektedir:
- Kısmi emeklilik şeklinde de bilinen 3600 gün şartı 1999 tarihinden önce işe girenleri ilgilendirmektedir.
- 1999 ile 2008 yılları arasında işe giren kişiler için 4500 gün şartı aranmaktadır.
- 2008 yılı ve sonrasında işe giren kadın ve erkek çalışanların emekli olması için gereken gün 5400 olarak hesaplanmıştır.
- Kısmi emeklilikte gereken yaşın tamamlanması, belirli bir primin yatırılması ve sigortalılık süresinin doldurulması gerekmektedir.
- Emekli olan kişilerin SSK'dan 3600 gün ile emekli olması için en az 15 yıllık bir sigorta çalışanı olması gerekmektedir.
- Kişiler kadınlar için ve erkekler için ayrı ayrı belirtilen yaş şartını tamamlamalıdır.
Kadınlar için 3600 Günlük Emeklilik Şartları
Kadınlarda kısmi emeklilik koşulları arasında en önemlisi yaştır. Kısmi emeklilik şartları şu yaşlar ile sınırlanmıştır:
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- Mayıs 2002 ile Mayıs 2005 tarihleri arasında emekli olacak kişilerin 52 yaşını,
- Mayıs 2005 ile Mayıs 2008 tarihleri arası çalışan kişilerin 54 yaşını,
- Mayıs 2008 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında sigortası yatan kişilerin 56 yaşını,
- Mayıs 2011 tarihi ile günümüz arasında çalışan kişilerin ise 58 yaşını tamamlaması gerekmektedir. Aksi takdirde kadınlar emeklilik talebinde bulunamamaktadır.
Erkekler için 3600 Günlük Emeklilik Şartları
Erkeklerde kısmi emekliliğin koşulları belirli tarihlerde farklı yaşlar ile belirlenmiştir. Erkeklerde kısmi emeklilik şartları şu şekilde ifade edilebilmektedir:
- Mayıs 2002 tarihi ve Mayıs 2005 tarihi arasında kalan erkeklerin 56 yaşını,
- Mayıs 2005 ile Mayıs 2008 arası sigorta alan kişilerin 57 yaşını,
- Mayıs 2008 ile Mayıs 2011 arası işte çalışan kişilerin 58 yaşını,
- Mayıs 2011 tarihi ve Mayıs 2014 tarihi arasında kalan kişilerin 59 yaşını,
- Yukarda yer alan tarihlerden sonra işe giren kişilerin ise kısmi emeklilik için 60 yaşını tamamlaması gerekmektedir. Bu koşulları sağlamayan erkekler kısmi emekli olamamaktadır.