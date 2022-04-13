Yakın gelecekte erkeklerin de hamile kalabileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü? Peki erkekler hamile kalabilir mi?

Zaman zaman erkeklerin hamile kalma haberi kişilerde soru işareti uyandırdı. İlk hamilelik haberi Thomas Beatie tarafından tarafından gelmişti. Dünyanın konuştuğu bu haberin ardından ikinci hamilelik haberi ise ABD'nin California eyaletinden geldi. Scott Moore'nin de hamilelik haberi üzerine kişiler "Erkekler hamile kalabilir mi?" sorusunu sordu. İnternette en çok merak edilenler arasına giren bu konu üzerine uzmanlardan açıklama geldi. Peki erkekler nasıl hamile kalır?

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Erkekler Nasıl Hamile Kalır?

Kişinin hamile kalması için belli başlı faktörler bulunmaktadır. Hamile kalmak için bilindiği üzere kişide rahim bulunması gerekmektedir. Fakat tek faktör rahim değildir. Yaradılışları gereğince kadınlarda bulunan bu özellikleri erkeklerin de taşıyıp taşıyamayacağı merak konusu olmuştur. Peki hamile kalmak için gereken faktörler nelerdir?

Rahim tek başına yeterli bir faktör değildir. Rahmin bulunmasının yanı sıra özellikle iki önemli hormonın da bulunması gerekmektedir. Luteinizan Hormon ve Folikül Stimülan Hormon doğurganlık için son derece önemlidir. Bu hormonlar birbirlerini tetikleyip östrojen seviyesini düzenleyerek, yumurta hücrelerinin gelişmesini ve salımını tetikler. Bu da birinin hamile kalması için en önemli etkenlerdendir. Peki erkeklerde bu etkenler sağlanabilir mi?

Erkeklerin ameliyat ile rahme sahip olmaları yeterli bir faktör değildir. Bu sebeple bu etkenleri bir erkeğin sahip olması henüz mümkün gibi görünmüyor. Şu anki teknolojide bunun olabilmesi ve hormonların da salgılanması ile bir erkeğin hamile kalabilmesi son derece düşük görülüyor. Peki daha önce hamile kalan erkekler nasıl hamile kalabildi?

Bilindiği üzere hamile kalan kişiler daha önce kadın cinsiyetine sahipti. Ameliyat ile erkek olan kişilerde hala rahim ve kadın genital organı bulunmaktaydı. Bu sebeple onların hamile kalması oldukça mümkündü. Fakat istista durum haricinde uzmanlar şu anlık bu durumun pek mümkün olmadığını söyledi.

Erkekler Hamile Kalabilir Mi?

Her ne kadar şu an bu durumun mümkün olmadığı açıklansa da bu durumun yakın gelecekte değişebileceği iddia edildi. Amerikan Üreme Tıbbı Derneği Başkanı olan Doktor Richard Paulson, erkeklerin de hamile kalabileceği haberini verdi. Fakat bunun sadece yine rahim nakli olan erkeklerde mükün olabileceğini açıkladı.