Kabine toplantısı konulardan biri olan market ürünlerinin pahalılığı üzerine düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı ürünlerde KDV indirimini duyurdu. İşte indirimin yapıldığı ürünler..

Kabine toplantısı konulardan biri olan market ürünlerinin pahalılığı üzerine düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı ürünlerde KDV indirimini duyurdu. İşte indirimin yapıldığı ürünler.. Bugün yapılan kabine toplantısında birçok konu başlığı üzerinde düzenlemeler yapıldı. Erdoğan'ın yaptığı kabine sonrası açıklamada bazı market ürünlerinin KDV tutarında değişiklik yapıldığını belirtti.

KDV İndirimleri Hangi Ürünlerde Yapıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında yeni detaylar belli oldu. Toplantının ana gündem maddesinin Ukrayna-Rusya mücadelesinin olduğu bilinmekteydi. Bunun dışında ülkedeki hayat pahalılığı ve stokçuluk üzerine yeni düzenlemeler için toplantıda görüşmeler sağlandı. Bu bağlamda ortaya çıkan sonuca göre bazı ürünlerde KDV indiriminin yapıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Erdoğan yapmış olduğu açıklamada temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, peçete, bebek bezi ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerin KDV değeri yüzde 18’den yüzde 8’e indirilme kararı alındı. Yeme ve içme ürünlerinde KDV oranını yüzde 8 olarak belirleyen yetkililer kabine sonrasında durumu vatandaşla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasındaki açıklamalarına göre konut KDV’lerinde düzenleme yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacaktır."

Diğer KDV düzenlemeleri ise şu şekilde;

Tıbbi cihazların KDV'si %18'den %8'e indirerek istenilen düzenleme sağlandı.

Süt toplama tankları gibi benzer ürünlerdeki KDV %8'e indirildi.

Arsa ve arazilerin KDV oranını da %18'e indirerek inşaat finansman yükü azaltılacak.

Oto galericilerin araç alım-satımdan elde ettiği gibi yat, tekne gibi %1 olan KDV oranı %18'e çıkarıldı.